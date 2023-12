To find a list of the top players in the NBA yesterday, including leaders in multiple statistical categories, scroll down.

Watch the NBA, other live sports and more on Fubo! Use our link to sign up for a free trial.

December 19 Points Leaders

Name Team Opponent Points Kevin Durant Suns Trail Blazers 40 Damian Lillard Bucks Spurs 40 Brandon Ingram Pelicans Grizzlies 34 Ja Morant Grizzlies Pelicans 34 Stephen Curry Warriors Celtics 33 Derrick White Celtics Warriors 30 Keldon Johnson Spurs Bucks 28 Jaylen Brown Celtics Warriors 28 Devin Booker Suns Trail Blazers 26 Klay Thompson Warriors Celtics 24

December 19 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Deandre Ayton Trail Blazers Suns 15 Jonas Valančiūnas Pelicans Grizzlies 14 Giannis Antetokounmpo Bucks Spurs 14 Jusuf Nurkic Suns Trail Blazers 13 Trayce Jackson-Davis Warriors Celtics 13 Al Horford Celtics Warriors 12 Keldon Johnson Spurs Bucks 12 Jeremy Sochan Spurs Bucks 11 Neemias Queta Celtics Warriors 10 Bobby Portis Bucks Spurs 10

Catch NBA action all season long on Fubo!

December 19 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Giannis Antetokounmpo Bucks Spurs 16 Chris Paul Warriors Celtics 12 Ja Morant Grizzlies Pelicans 8 Jeremy Sochan Spurs Bucks 8 Anfernee Simons Trail Blazers Suns 7 Jaylen Brown Celtics Warriors 7 Devin Booker Suns Trail Blazers 7 Jayson Tatum Celtics Warriors 7 Brandon Ingram Pelicans Grizzlies 6 Stephen Curry Warriors Celtics 6

December 19 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Brook Lopez Bucks Spurs 6 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Pelicans 3 Drew Eubanks Suns Trail Blazers 3 Derrick White Celtics Warriors 3 Trayce Jackson-Davis Warriors Celtics 3 Jerami Grant Trail Blazers Suns 2 Sandro Mamukelashvili Spurs Bucks 2 Jusuf Nurkic Suns Trail Blazers 2 Zach Collins Spurs Bucks 2 Jonas Valančiūnas Pelicans Grizzlies 1

Rep your team with officially licensed NBA gear! Head to Fanatics to find jerseys, shirts, and much more.

December 19 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Matisse Thybulle Trail Blazers Suns 3 Damian Lillard Bucks Spurs 3 Toumani Camara Trail Blazers Suns 3 Jrue Holiday Celtics Warriors 2 Kevin Durant Suns Trail Blazers 2 Grayson Allen Suns Trail Blazers 2 Brandon Ingram Pelicans Grizzlies 2 Jonathan Kuminga Warriors Celtics 2 Eric Gordon Suns Trail Blazers 2 Jusuf Nurkic Suns Trail Blazers 2

December 19 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Derrick White Celtics Warriors 7 Damian Lillard Bucks Spurs 7 CJ McCollum Pelicans Grizzlies 6 Stephen Curry Warriors Celtics 6 Klay Thompson Warriors Celtics 6 Malcolm Brogdon Trail Blazers Suns 4 Zach Collins Spurs Bucks 4 Payton Pritchard Celtics Warriors 3 Jerami Grant Trail Blazers Suns 3 Vince Williams Jr. Grizzlies Pelicans 3

Get tickets for any NBA game this season at Ticketmaster!