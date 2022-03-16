M&T Increases Prime Rate

BUFFALO, N.Y., March 16, 2022 /PRNewswire/ -- Effective Thursday, March 17, 2022, M&T Bank (NYSE: MTB) will increase its prime lending rate from 3.25% to 3.50%
About M&T Bank
M&T Bank Corporation is a financial holding company headquartered in Buffalo, New York. M&T's principal banking subsidiary, M&T Bank, operates banking offices in New York, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Virginia, West Virginia and the District of Columbia. Trust-related services are provided by M&T's Wilmington Trust-affiliated companies and by M&T Bank.
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Media Contact:
Maya Dillon
646-735-1958
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