Southwest Louisiana wins 42 Spring State Championships

Lake Charles, LA (KPLC) - With the LHSAA baseball State Championships ending this past weekend, the 2022-23 High School athletic year has come to an end, and the spring season ended with Southwest Louisiana bringing home a total of 42 individual, and team State Championships.

Team State Champions:

Barbe baseball, Non-Select Division I

Iowa baseball, Non-Select Division II

Pitkin baseball, Non-Select Division V

Barbe girls golf, Division I

St. Louis Catholic boys golf, Division II

Reeves girls 4x200 meter, Class C

Reeves girls 4x400 meter, Class C

Reeves girls track & field, Class C

Hathaway girls 4x400 meter, Class B

Hathaway boys 4x100 meter, Class B

Rosepine girls 4x400 meter, Class 2A

Lake Charles College Prep girls 4x200 meter, Class 3A

St. Louis Catholic girls 4x400 meter, Class 3A

Lake Charles College Prep boys 4x400 meter, Class 3A

St. Louis Catholic girls track & field, Class 3A

Barbe girls 4x400 meter, Class 5A

St. Louis Catholic boys tennis, Division III

Individual State Champions:

Collin Jones, boys golf, Westlake, Division II

Madelyn Nolen, girls 100 meter, Starks, Class C

Hope Cauthron, girls 200 meter, Reeves, Class C

Faith Cauthron, girls javelin, Reeves, Class C

Maddison Ford, girls pole vault, Reeves, Class C

Mya Harmon, girls 300 meter, Elton, Class 1A

Kaleb Bigwood, boys 800 meter, Hamilton Christian, Class 1A

Hayley Calcote, girls 400 meter, Rosepine, Class 2A

Hannah Boullion, girls 400 meter, St. Louis Catholic, Class 3A

Ella Segura, girls 1,600 meter, St. Louis Catholic, Class 3A

Kenzie Touchet, girls 100 meter, St. Louis Catholic, Class 3A

Kenzie Touchet, girls 300 meter hurdles, St. Louis Catholic, Class 3A

Kenzie Hudler, girls discus, South Beauregard, Class 3A

Trinity Spooner, girls javelin, South Beauregard, Class 3A

Kennedi Burks, girls 400 meter, Barbe, Class 5A

Ariel Williams, girls high jump, Class 5A

Ashton Davis, boys 400 meter, Lake Arthur, Class 2A

Tristan Goodly, boys triple jump, Westlake, Class 3A

Tristan Goodly, boys long jump, Westlake, Class 3A

Mason Abshire, boys pole vault, St. Louis Catholic, Class 3A

Seth Smith, boys discus, South Beauregard, Class 3A

Jude Duhon, boys javelin, Jennings, Class 3A

Keeton Johnson, boys 1,600 meter, Leesville, Class 4A

Steven Rice, boys tennis singles, Barbe, Division I

Dillon Darby/Kai Reinauer, boys tennis doubles, St. Louis Catholic, Division III

