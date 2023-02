SWLA in the Bi-District round of the LHSAA Boys Basketball State Playoffs

Lake Charles, LA (KPLC) - The LHSAA Boys Basketball State Playoffs kicked off on Friday with the Bi-District round, and we had around 20 local Southwest Louisiana teams in action.

Non-Select Division I:

7. Barbe beat 26. Neville 82-52

6. Sulphur beat 27. Belle Chasse 69-43

20. Sam Houston lost to 13. Mandeville 71-40

Non-Select Division II:

17. South Beauregard lost to 16 . Abbeville 76-73

28. DeRidder lost to 5. St. Martinville 87-45

23. Iota lost to 10. LaGrange 68-47

Non-Select Division III:

14. Rosepine beat 8. Mamou 63-59

21. Westlake lost to 12. Donaldsonville 63-53

22. Vinton lost to 11 Marksville 57-47

Non-Select Division IV:

5. Oakdale beat 28. Tensas 87-52

9. Welsh lost to Oak Grove 63-61

15. Lake Arthur beat 18. Northeast 78-62

Non-Select Division V:

5. Lacassine beat 28. Monterey 73-49

10. Singer lost 23. Summerfield 64-56

Select Division II:

9. LCCP beat 24. Frederick A Douglass 42-38

21. St. Louis Catholic lost 12. Evangel Christian 60-49

Regional Match-ups:

Non-Select Division I:

7. Barbe vs. 10. Southside

6. Sulphur vs. 11. St. Amant

Non-Select Division II:

10. LaGrange vs. 11. Loranger

2. Iowa vs. 15. Lutcher

Non-Select Division III:

14. Rosepine vs. 3. Winnfield

Non-Select Division IV:

5. Oakdale vs. 21. South Plaquemines

15. Lake Arthur vs. 2. White Castle

8. Elton vs. 24. Oak Grove

Non-Select Division V:

5. Lacassine vs. 12. Stanley

Select Division II:

9. LCCP vs. 8 Lord Beaconsfield Landry

