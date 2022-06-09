SOWELA releases Spring 2022 honor lists
Lake Charles, LA (KPLC) - The following students were named to SOWELA’s Chancellor’s and Dean’s Lists for the Spring 2022 term.
Students achieving a grade point average of 3.5 or higher while carrying 12 or more credit hours earned a place on the Chancellor’s List.
Students achieving a grade point average of 3.0-3.49 while carrying 12 or more credit hours earned a place on the Dean’s List.
The honor lists include students from all SOWELA locations in Lake Charles, Jennings, and Oakdale, Louisiana.
CHANCELLOR’S LIST
FLORIDA
Gulf Breeze: Jaylin Freeman
LOUISIANA
Abbeville: Mason Frick
Alexandria: Blaine Armstrong
Basile: Katheryn Bacon, Jake Cromwell, Jose Palacios, Gavin Vidrine
Bell City: Alaina Picou
Cameron: Kayla Anderson, Kalyn Savoie, Tanner Trahan
Church Point: Kylie Alonzo
Crowley: Dakota Gotte
DeQuincy: Dawton Ashworth, Harley Bradshaw, Bailey Clark, Gabriel Hayes, Bret Hebert, Christopher Jordan, Benjamin Miller, Zakary Nelson, Hunter Parker, Jasmine Poullard, Alivia Robertson, Jamerika Snell
DeRidder: Austin Danzy, Bradley Day, Chloe-Jaid Hebert, Katie Hollaway, David Karlin, Causey Owen, Geno Richmond, Koleton Sanders, Ariah Sermon
Dry Creek: Darcie-Anne McCrary, Kallie Pitre
Elizabeth: Brycen Cloud, Parker Cloud, Jacob Mancil, Joseph Tichy, Amelia Willis
Elton: Joseph LaComb, Hunter Pelican
Eunice: Aubry Lafleur, Juston Price
Glenmora: Aaron Sutton
Grand Chenier: Audreanna Richard
Gueydan: Madison Richard
Iota: Logan Chesterman, Alex Frey, Philip Hannon
Iowa: Darian Broussard, Hunter Dartez, Kenneth Lowe, Ruth Marshall, Reese McDougal, Emma Merritt, Megan Monteith, Alayna Rious, Katelyn Sargent, Douglas Woods
Jennings: Brock Bonin, Orise Cormier, Collin Fontenot, Seth Guillory, Slate Lemieux, Koyden Lopez, Summer Nguyen
Kinder: Hunter Aguillard, Stephanie Andrews, Kelsey Briscoe, Kaili Choplin, Hannah Daigle, Blake Foster, Ian LaBuff, Hannah LaFargue, Joseph Manuel, Aiden Nesmith, Lianna Nguyen
Lacassine: Michael McLaughlin, Kaitlyn Meyer Fontenot, Carly Sonnier
Lafayette: Jonathan Theriot
Lake Arthur: Jonathon Bordelon, Makalyn Oliver, Richard Worley
Lake Charles: Elaine Abshire, Darrell Adams, Sarah Adams, Savannah Adams, Allen Ardoin, Hayden Babb, Keenan Babineaux, Harley Bailey, Samuel Bass, Dylan Baudoin, Jared Bertrand, Anjila Bhandari, Dereck Blackwell, Brennen Bonsall, Alytia Booker, Emily Bordelon, Baleigh Bourgeois, Jonah Bourque, Camren Boyd, TráNaye Brooks, Tyler Broussard, Isaiah Brumfield, George Bujol, Keely Burgess, Dylan Burleigh, Thomas Buxton, Jose Campbell, Allie Cantu, Brant Carrier, Jirah Carter, Breanna Clayton, Connor Collins, Brandon Comeaux, Samantha Doucet, Harold Duhon, Michael Fontenot, Tyronethia Frank, Aaron Gary, Christopher Gayle, Krishna Gheewala, Alicia Gill, Telissa Goodly, Destiny Gordon, Joseph Grayson, Zoe Guidry, Andrew Joseph Guillory, Andrew Todd Guillory, Kenzie Guillory, Madeleine Guillory, Michael Guillory, Andra Gustin, Thomas Hall, Makenah Hamilton, Trey Hargrave, Katelynn Harrington, Codey Harris, Saige Hinton, Jason James, Kayla Jasmine, Megan Jenkins, D’Airra Joseph, Nadeera Keepurath, Phillip Kirk, Lane Lambert, Colby LeJeune, Cameron Lemonia, Amelia Loewer, Shynitra Lyons, Amari Malbreau, Asya Mann, Curtis Manuel, Logan Martinez, Rebecca McCullough, Krystal Meche, Devin Messer, Gavin Miller, Daniel Morales, Kassandra Moreno, Lauren Nelson, Samantha O’Connor, Braydon Peavy, Sadie Pierce, Nicholas Primeaux, Natalie Richard, Elizabeth Roberts, Kristen Ryder, Caden Schexneider, Cameryn Schexnider, Olivia Shepherd, Stefan Simmons, James Simpson, Willard Slate, Carmen Smith, Sharmaine Smith, William Smith, Hannah Soileau, Sophie Stutes, Nickolas Sullivan, Natalie Thomas, Mykenzie Thornton, Nathan Vincent, Sean White, Victoria Willis
Leblanc: Daniel Thibeaux
Leesville: Lisa Babb, Samantha Warren
Longville: Caitrin Friend, Michaela Landreneau
Morse: Grant Boudreaux, Gabriel Carlson, Jacob Simon
New Iberia: Lakeitha Jones
Oakdale: Sonny Johnson
Oberlin: Travis Ceaser, Madisun Deculus, Alex Fontenot, Heidi Manuel, Taylor Manuel
Pitkin: Jared Busby, Riley Odom, Madeline Thiels
Ragley: Andre Blanchard, Dalton Fontenot, Madison Fruge, Bryce Frye, Jessica LeJune, Eric Reeves, Natalie Ross, Bailey Steele, Nicholas Uhlik
Rayne: Heather Young
Reeves: Jade Fusilier
Roanoke: Jeremy Cormier, Mackenzie Jackson
Singer: Grace Richard
Sulphur: Jacob Atkinson, Logan Buck, Danny Campbell, Christy Charles, Toby Dunham, Caleb Fontenot, Christina Fontenot, Sabrina Heffron, Nicole Hutto, Anthony Jackson, Jade Jenkins, Brayden Kyle, Gabriel Lejeune, Owen Lejune, Belinda McManus, Claire Parker, Jared Pousson, Baleigh Royer, Kallie Smith, Bradyn Stone, Gannen Vassar, William White, James Williams
Ville Platte: Tyeshia Wilson
Vinton: Hunter Cormier, David English, Jessica English, Sierra Hebert, Eric Jones, Audrey Reveglia, Keely Sweeton
Welsh: Jethun Andrepont, Harley Benoit, Peyton Compton, Conner Iguess, Ashley Linscombe, Cesliee Oliver, Weston Watkins
Westlake: Nicole Babineaux, Amanda Clement, Kathie Clement, Ethan Deshotel, Ben Ellender, Nicholas Fluty, Michael Godeaux, Bryleigh Gray, Brody Green, Bryce Hood, Michael Hooper, Kayla Kennedy, Louise McCann, Ryan Rathburn, Julianna Riddle, Dennis Scalia
Youngsville: Faith Little
MISSISSIPPI
Heidelberg: Shedreka Bolton
TEXAS
North Richland Hills: Robert Reid
DEAN’S LIST
LOUISIANA
Anacoco: Drew Hillman
Basile: Jude Guillory, Esther Robinson
Bell City: Gabrielle Fruge, Caleb Little
Cameron: Jordan Snyder
Dequincy: Matthew Bean, Jason Cox, Traive Gautreaux, Luka Hagen, Kye Kendall, Reeghan Lacour, John Leger, Audrey Thorn, Jerad Wilkins
Deridder: Sharon Auzenne, Cassie Gremillion, Cameron Kutchenriter, Caden Stephens
Dry Creek: Zachary Dugas
Elizabeth: Aidan Soileau
Elton: Sammi Celestine, Ryan Guillory, Kanosha Marks
Esterwood: Ethan Hanks
Fenton: Kristen Broxton
Glenmora: Kylar Martin, Nathan Snyder
Harvey: Sebastian Bergeron
Iowa: Creed Arabie, DiáMonique Bazile, Alyssa Constance, Crystal Daigle, Takyra Gauthia, Zacory Nolan, Kaylin Trahan-Pena
Jennings: Brandi Breaux, Jayce Broussard, Ashleigh Collins, Sivannah Deshotel, Alexander Douget, Abigail Evans, Brylee Guillory, Gavin Hanks, Collin Hebert, Ean Kratzer, Heidy Labauve, Seth Neal, Trevor Touchet, Meghan Trahan, Jacob Young
Kinder: Brylee Anderson, Zoe Bacon, Benjamin Cooley, Dashawnda Danner
Lacassine: Amelia Scharff
Lafayette: Tzire Galicia, Dylan Lavergne, Janet White
Lake Arthur: Dana Eugene
Lake Charles: Holly Abshire, Andrew Ainsworth, Katelyn Andrus, Isaac Arabie, Grayson Ashford, Bryce Badon, Jullien Benoit, Kaitlyn Berlin, Dane Boyd, Gavin Broussard, Malori Broussard, Zachary Calda, Elwayne Carrier, Emily Clement, Erica Coles, Jonathan Cormier, Gavin Doucet, Nathan Drott, Remey Evans, Austin Ewing, Jada Fuselier, Landon Garrett, Nelssy Garza, HayLeigh Gatewood, T’Iara George, Isabel Gonzales, Trey Guillory, Roshan Gurung, MaKayla Hardin, Felicia Harmon, Kiara Hartman, James Jeane, Ashlynn Johnson, Colleen Johnson, Mariah Joseph, Logan LaBove, Sonia Labra, Zachary LeDoux, Cash LeLeux, Leann Lenhart, Daurtez Livingston, Javier Lopez, Tristan Mahaffey, Emma Marler, Jasmyne Melendez, John Melton, Katelyn Monceaux, Reed Myers, Timothy Nguyen, Kyle Ozan, Beth Roy, Haley Savoie, Charley Simmons IV, James Slaughter, Chris Strain, Dylan Thibodeaux, Megan Daneé Faye Thibodeaux, Megan Leigh Thibodeaux, Kourtlen Thomas, Luke Thomas, MaKenzie Thomas, Adam Touchet, Kennedy Touchet, Sophia Valentine, Nicolas Watson, Jonathan Wilson
Leesville: Dallas Brown, Wade Perkins, Conner Thomas
Longville: Wesley Felice, Maddison Harris, Cassidy Tims
Mamou: Staci Bebee
Merryville: Haydn Beard, Britni Brannan
Mittie: Austin Butts
Morse: Blake Myers
Oakdale: Chonnie Evora, Charlene Fields, Mckenzie Smith
Oberlin: Sage Reed, Waylon Sauls
Pineville: Braxton Craig
Pitkin: Jesse Kadrovich, Kyle McKee, Joseph Thompson
Ragley: Kali Ardoin, Carlee Burnett, Jaydon Derouen, Coltin Guilbeaux, William Stanfield
Roanoke: Keshon Bell, Dylan Lavergne
Saint Landry: Harlee Marcotte
Sulphur: Justin Broussard, Daniel Burton, Regan Buxton, Emily Clark, Nicholas Cole, Kaci Cox, Landon Cutrer, Hemi Dabbs, Kawish Daniel, Emma East, Dylan Freeman, Kyle Granger, Corey Guidry, Raiden Guillory, Colby Hessifer, Gayla Hill, Mary LeJeune, Nathan Lequeux, Jonathan Manuel, Mattilyn Maples, Ryan Mellard, Johnny Oquain, Hayden Pago, Merrick Peek, James Rougeau, Kaleb Smith, Nathan Timman, Carson Vidrine, Mason Young
Ville Platte: Taylor Dupree, Emily Sittig, Brashonica Wright
Vinton: April Compton
Washington: Katelyn Hardy
Welsh: Jevin Labouve, Lauren LeDoux, Keegan Neal
Westlake: Allison Bartlett, Daxton Cormier, Hailey Deranger, Rachel Fast, Jade Flores, Brennan Fontenot, Caiden Fontenot, Chelsie Fruge, Mindy Henderson, Rhonda McMillan, Sydney Reed, Bethany Thibodeaux, Drew Winn
TEXAS
Beaumont: Jeanettia Johnson, Zachary Newby
Orange: Darby Boudreaux, Patrick Tippett
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