LHSAA boys basketball playoffs - first round recap

SOUTHWEST LOUISIANA (KPLC) - The first round of the LHSAA boys basketball playoffs tipped off Friday as 16 Southwest Louisiana teams punched their ticket to the next round.

The final scores and upcoming games can be found below.

Class 5A

(13) Barbe 43, (20) Sulphur 33

(4) New Iberia 65, (29) Sam Houston 34

Class 4A

(13) Washington-Marion 69, (20) Rayne 68

(10) A.J. Ellender 72, (23) LaGrange 48

Class 3A

(5) Iowa 85, (28) Sci Academy 35

(11) Westlake 75, (22) Caldwell Parish 62

(12) Lutcher 70, (21) LCCP 49

(15) Richwood 73, (18) Jennings 66

Class 2A

(8) Oakdale 90, (25) Lake Arthur 50

(2) Rayville 89, (30) Vinton 33

(9) Jonesboro-Hodge 49, (24) Welsh 46

(2) Port Allen 93, (31) Pickering 51

Class 1A

(12) Arcadia 66 (21) Oberlin 45

(18) Merryville 62 (15) Delta Charter 52

(7) Elton - *First Round Bye*

(8) Grand Lake - *First Round Bye*

Class B

(12) Bell City 60, (21) Elizabeth 45

(13) Singer 77, (20) Weston 62

(17) Pitkin 62, (16) Midland 60, F/OT

(11) JS Clark 67, (22) Hathaway 56

(4) Lacassine - *First Round Bye*

(6) Fairview - *First Round Bye*

Class C

(7) Evans 78 (10) Atlanta 67

(3) Hornbeck 78, (14) Starks 40

(1) Calvin 95, (16) Johnson Bayou 50

Division II-

(9) St. Louis 43, (8) Ben Franklin 42

Division IV-

(4) Hamilton Christian 84, (13) Hanson Memorial 47

