McNeese releases President’s Honor List for Fall 2021

Lake Charles, LA (KPLC) - McNeese State University has released the President’s Honor List for the fall 2021 semester.

Students who make the list are undergraduates who have at least a 3.5 GPA with at least 15 semester hours. Graduating seniors with less than 15 hours are also eligible for the list if they made the list in the previous semester.

ABBEVILLE

Lanie Ann Richard

ALEXANDRIA

Greere K. Koehler

Jashuntaye L. Payne

Adele Marie Pouncey

AMITE

Hezekiah Emanuel Neason

ANACOCO

Allison M. Chaney

ARNAUDVILLE

Leon C. Lahaye

BAKER

Terikka Nevels Walter

BASILE

Harlie B. Denette

Payton Paige Lyons

BATON ROUGE

Kaden Joshua Slim

BELL CITY

Claire E. Leonards, Abbie G. Pearce, Logan J. Todd

BOSSIER CITY

Ta’Mya Marie Davis

Ashley M. Morton

BRANCH

Macie E. Breaux

Shelbi Rae Hazelwood

CALHOUN

Blake Kidner

CARENCRO

Mckayla S. Lind

Kade Parker Sonnier

CHURCH POINT

Austin B. Lagrange

Hayden LeJeune

COLUMBIA

Whitney J. Tate

CROWLEY

Gentry J. Borill

Eulalie Marie Cormier

Sarah O. Crews

Cason B. Dore

Zur’Najah S. Poullard

Sadie R. Zaunbrecher

CULLEN

Dreunna Evette Washington

DEQUINCY

Katie M. Areno

Tanner Cade Bartholamew

Lindsay E. Blanks

Mary Anne Windham Cooper

Michael Chad Midkiff

Reci K. Reeves

Emalee Elizabeth Robinson

Austin T. Royer

Baily Erin Whatley

Kayli Batille Williams

DERIDDER

Tinsley Kate Blakeney

Mia Deon Bonds

Stephen T. Boyd

Jakob Michael Broocks

Kalob M. Broocks

Drew N. Brown

Jonah A. Brown

Melanie F. Cardy

Dorothy Lee Clendening

Chelsea D. Coleman

Kirk P. Duhon

Rayne Joyce Gore

Ashley Lauren Kyle

Jared Leibee

Johnathan Ryan Mason

Kyla A. Montou

Bryan Eric Redler

Mikayla Leanne Ridley

Payge M. Roberts

Courtney A. Smith

Hillary L. Smith

Nakayla M. White

Ana Michelle Williams

Zekia L. Williams

DELCAMBRE

Alyssa M. Clement

DELHI

Ashari Chanel-Renae Jones

DENHAM SPRINGS

Payton Leigh Dodds

Kamryn L. Duncan

Alaina G. Fontenot

DESTREHAN

Taylor Marie Wilkins

DRY PRONG

Olivia Grace Johnson

EGAN

Courtney McFarlain

Kailie M. Regan

Kirsten E. Regan

ELIZABETH

Karlye L. Hurst

ELTON

Emily Marjeanne Estes

Landon Cole Fontenot

Marisa Antonia Moreno

Josephine F. Woods

ERATH

Chad A. Lapointe

Morgan S. Lemaire

ETHEL

Brittany Shay Hall Saxton

EUNICE

Victoria A. Ardoin

Amelia Claire Bellard

Luke D. Bischoff

Vivian A. Daigle

Kelby D. Duplechain

Kaycee Marie Everett

Isabel M. Fontenot

Kallie R. Johnston

John C. LeJeune

Katherine C. Sittig

Lilly J. Zaunbrecher

EVANGELINE

Landon S. Dupont

Lucas J. Whitney

GILBERT

Madison B. Cardin

GONZALES

Ciara E. Young

GRAND CHENIER

Baylie M. Duhon

GRAND LAKE

Marlee Michelle Boudreaux

GRANT

Trinity A. Ritchie

Emily J. Stark

GUEYDAN

Abigail L. Broussard

Rylee M. Champagne

Broc Anthony Petry

Mckenzie S. Potier

Ethan S. Zaunbrecher

HACKBERRY

Chloe Elizabeth Granger

HAHNVILLE

Samuel H. Buhler

HORNBECK

Justin Kossman

HOUMA

Danica Hoover Courteaux

Chelsea Elizabeth Falcon

Mark Paul Portier

IOTA

Bethani A. Chesterman

Caleb M. Smith

Chloe A. Smith

IOWA

Kennedy Nicole Anderson

Madison C. Bebee

Isaac Richard Burleigh

Victoria G. Canter

Krista Brooke Daigle

Isaiah Thomas Donald

Ashlynn J. Elliott

Gavin Edward Fontenot

Lindsey Brooke Fontenot

Sarah Nicole Fuller

Kaleigh R. Guillory

Caleb M. Johnson

Luke E. Johnson

Brailee Nichole LaBove

Kinley Rachelle LeBlanc

Lesley C. Lebleu

Lexee B. Leger

Sofia E. Melville

Claudia Rose Merritt

Caitlin Grace Moreau

Kaitlyn A. Odom

Paige M. Priola

Haley Brooke Rosenbalm

Janis Hope Sargent

Mason T. Smith

Hanna Michelle Willis

JENNINGS

Jill Marsh Barr

Kenedei B. Beard

Alexis L. Bonin

Kyla P. Bouley

Zoe E. Briscoe

Coy Phillip Broussard

Sydnee S. Brown

Shakimma E. Dartest

Amberly Dupre

Hannah Elizabeth Dupuis

Madeline C. Hoag

Mark N. Hoag

Carsen S. Jones

Alex Gabriel Mallett

Kasey Layne Marceaux

Kaden D. Marshall

Dylan C. Paddio

Jeremiah K. Perkins

Tucker James Primeaux

Carlee Shea Rutherford

Hannah E. Sonnier

JONESBORO

Jamus Ja’Waun Patterson

KAPLAN

Alex J. Broussard

Shelbee Angelle Leger

Tanya L. Laviolette McLeod

Mallory Elizabeth Meaux

Kameryn M. Richard

Nathan J. Sistrunk

KEITHVILLE

Laney L. McTire

KENTWOOD

Caylon J. Brabham

KINDER

Joshua Aviles

Cannon J. Fontenot

Emmelia J. Fontenot

Matthew Gabriel Marcantel

Joseph A. Mcneely

John Bryson Moore

Allie Elizabeth Richard

Elizabeth Nicole Savant

Heidi Nichole Hebert Savant

Blake M. Trahan

Alexis Diane Young

LACASSINE

Brock L. Babineaux

LAFAYETTE

Courtney E. Damond

Kristian Gabriel

Simeon Paul Jones

Maddisen F. Lecompte

Morgan L. Menard

Elizabeth A. Ratcliff

LAKE ARTHUR

Kallie E. Broussard

Taya M. Hebert

Alexis P. Hornsby

Joycelyn C. Miller

Allie R. Monceaux

LAKE CHARLES

Rachel C. Ackman

Katelynn M. Adrian

John Adam Agee

Richard Henry Akers

Kendra D’Jon Antoine

Maranda P. Arcement

Izabella S. Baggette

Brooke Aryn Bailey

Hayden T. Baldauf

AnaClare Sydney Barras

Claire B. Basone

Emma Alyce Bellon

Reagan Lee Berry

Dru Patrick Bertrand

Kirklyn M. Bethea

Cade A. Boddie

Emily E. Bono

Kamryn M. Booth

Eloise Celeste Boullion

Reid T. Bourque

Kayla Nicole Breaux

Sudan A. Britton

Sierra Antoinette Britton-Okwuokei

Allison Claire Brocato

Ethan Anthony Brouillette

Aaron G. Broussard

Anna Catherine Broussard

Connor M. Broussard

Emily L. Broussard

Lane C. Buckels

Derek Ryan Carrier

Malachi Dwayne Carroll

Timothy S. Castle

Carrie Michelle Chandler

Alannah C. Chapman

Laibah T. Chaudhry

Collin J. Churchman

Kyle William Churchman

Jeanniemarie Ann Clark

Sydney M. Clark

Emily Nicole Cobb

Andrew J. Coe

Hannah R. Coker

Sarah M. Coker

Todd J. Cormier

Tyron P. Corpuz

Adam B. Courville

Karleigh E. Courville

Katelyn Cheyenne Courville

Joshua P. Crawford

Sara C. Crawford

Diana Brooke Cruseturner

William Cummings

Claire Daley

Megan Daley

Claire R. Darbonne

Kennedy Marie Darbonne

Mykenzie Noelle Darbonne

Allison R. Debarge

Annaliese I. Defelice

Kaylie D. Delacerda

Vivilynn Thien Phuc Do

Carlee D. Domingue

Haley R. Doyle

Matthew C. Dufrene

Braden J. Duhon

Carlee R. Duhon

Sydney Alyce Duplechain

Madison S. Duplechin

Mckenzie D. Duplechin

Sarah E. Eccles

Norval Francis Elliot

Dayton C. Ericson

Cassandra Lynn Beam Everage

Robert Matthew Everage

Cade C. Everritt

Sarah Elizabeth Ewing

Daelynn Nicole Flagg

Kiyana Tyree Flagg

Abigail Grace Fontenot

Emily Fontenot

Jake T. Fontenot

Alexa M. Fountain

Emma K. Fournerat

Shea Elisabeth Frensley

Sydney Claire Fruge

Madelyn G. Furman

Kade W. Gardner

Joshua L. Gastineau

Antonio L. Gauthier

Maddison Kate Gentry

Dasha A. German

Samuel T. Gil

Amanda Nicole Gilchrist

Ciara Anne Gilroy

Baeleigh B. Gilson

Madysin Girouard

Lauren T. Godeaux

Emily E. Gotreaux

Alyssa Jade Gott

Mason J. Granger

Crystal Q. Gray

Serena M. Greenlee

Ashley M. Griffin

Mckenzie B. Grossi

Emmy M. Guidry

Nathan A. Guidry

Macey Brooke Guillory

Paige M. Guillory

Peggy Elizabeth Guillory

Sydnee R. Guillory

Kelly E. Gustafson

Julianna Kalyn Hair

Madison P. Hamilton

Hannah E. Hancock

Trina Nichole Hansen

Hannah Alyxandra Hardy

Haley M. Harless

Ariel M. Harrington

Jackie Katelynn Hebert

Kayleigh L. Hebert

James Graham Hiatt

Travis A. Hinton

Kaelyn R. Hollier

John-David G. Houssiere

Alelin Huerta-Martinez

Aaliyah Deshawn Janice

Anais Elisabeth Jimney

Nathan P. Jimney

Alexia M. Johnson

Jared Lee Johnson

Tyler J. Johnson

Jaylan DeVaughn Jones

Justin L. Jones

Alyssa B. Jordan

Emma S. Karam

Hafsah T. Khan

William R. Klumpp

Sarah Elizabeth Kohrs

Alexandra S. Kratzer

Amelia Edythe Landreneau

Aubrey N. Landreneau

Claire M. Landry

Jesse C. Landry

Jacob Paul Latham

Kylie Rose Lavergne

Kaitlyn Jean Leckband

Karllie Rain Lyles

Makenzie Renee Lyon

Sarah A. Maggio

Ashanta Raynae Malbroux

Jallen Sean Manuel

Hallie M. Marceaux

Maria A. Marceaux

Harrison L. McBride

Tristan Lee McInnis

Jacob P. McGuire

Olivia N. Meche

Brennan M. Medlin

Cameron D. Meeks

Ethan J. Miller

Karen M. Miller

Julia Grace Mills

Shaji Marie Mitchell

Gracie Brooke Monceaux

Amber P. Morris

Evann D. Morris

Alex J. Morrison

Jaydn Danielle Morvant

Cara R. Murphy

Kailey Renea Murrell

Brandon P. Naquin

Allyssa Rene Neubauer

Lily L. Nguyen

Xuan Thao Phuoc Nguyen

Cade R. Nieves

Cameren M. Novak

Raegan Pankey

Nicole Pardue

Aesha D. Patel

John T. Peloquin

Julie A. Perez

Abigail M. Pettefer

Elisabeth M. Pettefer

Liane Pham

Paige M. Phillips

Madison A. Poindexter

Ashlyn E. Poole

Douglas E. Poole

Thomas A. Post

Tristin Dubois Prince

Zach Z. Queenan

Sophie Anne Qui

Kallie A. Reed

Rebecca L. Reeves

Eric D. Rene

Nakeia Richmond

Lauryn Marie Rider

Hope Julia Runyon

Julia J. Saloom

Brianna M. Santos

Emily C. Savario

Zoe E. Schenimann

John Allen Seal

Cloee D. Semien

Daija M. Senegal

Isabel R. Shamsie

Dhruv Sharma

Noah Michael Simon

Addison Leigh Smith

Isabella F. Smith

Asef Sobhan

Darby Cecile Soileau

Logan Lee Sonnier

John W. Spann

Cydnee J. Stevens

Andrea Danielle Stevison

Alissa Lee Stout

Garrett D. Strahan

Nickolas T. Sullivan

Ryan Matthew Sweeney

Nabila Hannah Syed

Abby Tarver

Ashleigh N. Tassin

Kobe W. Taylor

Trey A. Taylor

Maggie Elizabeth Theriot

Kourtni Faith Thibodeaux

Collin J. Thomas

David Glynn Thompson

Grifin C. Turner

William C. Upshaw

Nick Anthony Verrette

Sadie Jo Vest

Jacob Thomas Voisin

Kashmalai Wali

Brian J. Wesley

Emilee R. Whitaker

Taryn Louise White

Katelyn Elizabeth Williams

Haley M. Williamson

Alaina Annette Wilson

Chanda Vanessa Withers

Katie F. Yokubaitis

Samuel Edouard Zahm

LAKE PROVIDENCE

Audrey M. Batton

LEESVILLE

Melanie B. Landreneau

Taylor P. Martin

Katelyn N. Shapkoff

Matthew A. Townsley

LONGVILLE

Trinity Paige Anderson

Ethan C. Friend

Grant Jackson Gregory

Kaylan Michelle Landreneau

Sara A. Pietrowski

Abigail Lea Stanfield Laurent

LOREAUVILLE

Rory A. Ronsonet

LULING

Hailey E. Deroche

MADISONVILLE

Sara B. Geier

MAMOU

Claudia M. Miller

MANDEVILLE

Elizabeth F. Kenley

Kaley I. Wintz

MANSFIELD

Amanda C. Hasty

MANSURA

Jessica L. Fall

MARKSVILLE

Allison C. Dauzat

Nicholas John Dismer

MAUREPAS

Kameron J. Aime

MERRYVILLE

Bianca R. Barnes

METAIRIE

Emily Jo Legendre

MITTIE

Natalie R. Stracener

MOORINGSPORT

Hannah Leigh Akes

MORSE

Caitlin M. Woodward

MOSS BLUFF

Crystal Q. Gray

NATCHITOCHES

Finnley M. Plaster

NEW IBERIA

Shanee S. Adams

NEW ORLEANS

Gia Elizabeth Johnson

Michelle S. Moltz

OAK GROVE

Elizabeth L. Clack

OAKDALE

Alex C. Johnson

Hunter J. Longino

Gabriel A. Rodriguez

Tyler John VanZandt

OPELOUSAS

Megan Paige Davidson

Kylor Dominick

PINEVILLE

Madison C. Bellard

PITKIN

Michaela Grace Carroll

Kaleb L. Davis

PONCHATOULA

Aeryn Elizabeth Tyrney

RACELAND

Shea M. Fournier

RAGLEY

Alexander Heath Cormier

Courtney L. Darby

Cade Rivers Dixon

Sara N. Dubose

Maria Gabrielle Fontenot

Haileigh Elizabeth Harrington

Tiffany Danielle Lacy

Rae D’Laine McManus

Katherine Danise Moss

Sadie B. Perkins

Anna E. Shuff

Jacob Kendall Waters

RAYNE

Ethan P. Comeaux

Abbie M. Gala

Abigail P. Lopez

Gracie A. Menard

Julia C. Morrison

Joi R. Norman

Kayci J. Pabum

Kennedy Smith

Caroline M. Zimmerman

REEVES

Karly A. Harris

Payton J. Rider

ROANOKE

Kyleigh R. Curlee

Kelsey M. Gaspard

ROSEPINE

Kalyn B. Willis

SCOTT

Abigail M. Brinkman

Kristen B. Henry

SINGER

Molly J. Neyland

ST. ROSE

Hanna Denton

STARKS

Joycelyn G. Gillis

SULPHUR

Anna E. Alamond

Zachary R. Allain

Hadley A. Armer

Jillian Rose Arnold

Kaleb Ryan Blalock

Megan M. Boenig

Jillian G. Broussard

Olivia C. Broussard

Janann M. Bruns

Raigen Annyston Bryant

Spencer Cole Butts

Bree Ann Caldwell

Skylar Layn Canik

Trina Nicole Carlin

Sarah Elizabeth Carlson

Maitte Castillo

Courtney Catanese

Lakyn D. Conner

Abigail R. Crater

Julie Ann Cummings

Joanna Isabelle Daigle

Alyssa Faith Darbonne

Grace Ann Davis

Lindsey Beech Del Bosque

Dahli B. Dennis

Ryan J. Domingue

Danielle Carice Donovan

Heather Blanton Dunham

Austin Lee Duplechain

Dillon Thomas Duplechan

Claire Suesanne Dupuis

Lauren E. Eakin

Haylie Madilyn Esthay

Colleen G. Fontenot

Lodge Thompson Fortenberry

Darby C. Gabbert

Madison Rose Garner

Brianda Rubi Gill

Angela Gail Hoffpauir Guillory

Grant Michael Guillory

Mykeia Darai Guillory

Brandon Lee Hayden

Shelby L. Henson

Emily Claire Higginbotham

Nathaniel J. Hill

Noah Imran

Aubree E. Jackson

Katelyn Belle Kohlenberg

Jolie Kay LaFleur

Jessica M. Langford

Nicole Marie Lanthier

Emily Lee Latapie

Sean Michael Laughlin

Jenna C. Leblanc

Andre K. Ledet

Keighly P. Leger

Juliana Marquet Locklear

Kaitlyn J. Macnamara

Hallie Ann Maddox

Macie Beth Maddox

Aaron Douglas Mansell

Sarah E. Medwick

Sarah Nicole Miller

Aidan Matthew Myers

Stephanie P. O’Blanc

Sarah E. Palermo

Abbigail J. Perkins

Anna Catherine Perry

Camon L. Perry

Addie R. Phipps

Nick Foster Poncho

India Rose Primeaux

Kelseigh Brooke Ramirez

Gage L. Rapp

Madison Layne Reeves

Ashlyn V. Richmond

Carlee J. Richmond

Monineath Rithy

Megan C. Robertson

Presleigh Faith Ruiz

Brock L. Saltzman

Ryder L. Sanford

Alisah Grace Sexton

Andrew Sheridan

Karin Christine Shinn

Abbigayle D. Smith

Samantha K. Sonnier

Brennan C. Stone

Taylor Elizabeth Talbert

Maggi M. Terro

Bethany Marie Thibodeaux

Baylee Denae Treme

Baylee Nicole Wardle

Lanie K. Warner

Allen M. Wyninger

Kailey Rene’ Young

THIBODAUX

Kenyori Keeshon Jackson

VILLE PLATTE

Kassidi M. Aucoin

Lillian I. Bourque

Meredith M. Brou

Christian M. Duplechin

Jeanne-Marie E. Fontenot

Madelie A. Fontenot

Madison L. Fontenot

Morgan E. Fontenot

Aubrey G. Foret

Loghan Velez Frank

Samuel G. Hollier

Aidan L. Lejeune

Wendy E. Maggio

Cade M. Manuel

Sydni E. Ortego

Tyler J. Perron

Madison P. Pitre

Bradley J. Reed

Caroline G. Reed

Lauren F. Shipp

Jacob Michael Soileau

Dylan J. Vidrine

VINTON

Bailey B. Bujard

Kyle Christopher Dupre

Hunter Andrew Guidry

Dalton Kyle Guillory

Savannah Gayle Marcantel

Alexis Tu-Quynh Nguyen

WASHINGTON

Maria Ortego

Alyssa R. Soileau

WELSH

Hallie K. Ardoin

Paden A. Augustine

Ranna R. Hebert

Kennedy A. Mallett

WESTLAKE

Clifton L. Breaux

Faith LeeAnne Camp

Sean J. Corbello

Sheb G. Deaton

Hayden M. Durant

Reese Michelle Edwards

Kalley Marie Habetz

Hailey Brooke Opal

Riley R. Rhodes

Reagan L. Richard

Camryn L. Tagge

Hunter C. Witherwax

WHITE CASTLE

Ronnisha J. Jackson

YOUNGSVILLE

Emily Jade Fontenot

Jordan M. Naquin

A’Layjah Colbrianna Owens

OTHER STATES

ARIZONA

Tucson: Danielle Rebecca DeWitt

ARKANSAS

Cabot: Isabella C. Bundren

ARMED FORCES AMERICAS

DPO: Kaylee J. Smith

CALIFORNIA

Alhambra: Adriana Isabel Ramirez

Benicia: Jacqueline Kelly

Glendale: Amanda Madison Whiting

Valencia: Kaile Elizabeth Leilani Kukaua

FLORIDA

Green Cove Springs: Tiffany Steczo

GEORGIA

Hampton: Rodney James Tookes

IDAHO

Coeur D’Alene: Alexis Webster

ILLINOIS

Chicago: Toluwanimi Imisioluwa Atewogbola

KENTUCKY

Union: Kayla A. Harrison

MISSISSIPPI

Biloxi: Aubry Joy Weyerstrass

Madison: Jonathan E. Lucas

MISSOURI

Kansas City: Jennifer Nichol Chrisler Love

NEBRASKA

Lincoln: Severyn Foster

TEXAS

Alvin: Nathan L. Collins, Colby D. Tacquard

Arlington: Mason E. Kinsey

Beaumont: Meghan E. Bilbo, Erin Elise Ross

Belton: Brian Shadrick

Bridge City: Hannah M. Wiegreffe

Brookeland: Kaitlyn R. Booty

Buna: Parker D. O’Bannion

Burkeville: Shelby N. Stafford

Converse: Crislyne Denyse Moreno

Corsicana: Mariah Elizabeth Lee

Cypress: Kelly E. Hines

Forney: Caleigh N. Cross

Garland: Calvin M. Barkat

Groves: Leigh Ann M. Matthis

Houston: Daryn A. Grams, Elijah E. Jasper, Clare Elizabeth Mills, Kayla Alexis Warner

Katy: Micah R. Chevannes

Kingwood: Evelynne Claire Allen, Amanda Sue Squyres

Kirbyville: Avery J. Greninger

Lucas: Bradley Burt Livingstone

Lumberton: Eric N. Martin, Ethan M. Petix

Magnolia: Brooke A. Mallory

Nederland: Phoebe Renee Short

New Braunfels: Zoe J. Martinez

New Waverly: Ashley R. Vallejo

Orange: Molly Marie Abshire, Katie L. Arabie, Jonathon Charles Guidry, Thomas Alec Holland, Kaylee Elizabeth Kaufman

Port Arthur: Bey’Ounce S. Banks, Mia Jade Escareno

Port Neches: Gabrielle Nicole Falgout

Richmond: Olivia Cate Carney

Rockwall: Morgan A. Talley

San Antonio: Ashley M. Acuna

Splendora: Shaelyn Sanders

Spring: Chloe I. Gomez, Kennedy A. Reynolds

Vidor: Bailey E. McDowell, Miranda N. Whitten

Waller: Cade Steven Bartlett

Winnie: Kealy G. Trevino

WASHINGTON

Lynnwood: Isabel Victoria Kembel

WISCONSIN

Racine: Joshua Leslie

OTHER COUNTRIES

AUSTRIA

Markus Kopp

BERMUDA

Sakari Amadeus Famous

BRAZIL

Alicia Vieira Claudio

CANADA

Tyler William Challis

Delana K. Friesen

Abbigayle Morrell

CHINA

Yi Lin Huang

COLOMBIA

Valentina Perez Suarez

Juan Esteban Castano Uribe

Dayana Katherin Castaneda Morales

COSTA RICA

Monserrath Campos

COTE D’ IVOIRE

Madjooa Naomi Kouame

CZECH REPUBLIC

Pavel Kraus

FRANCE

Marie Olivia Azor

Theo Berger

HUNGARY

Maja Gebauer

INDIA

Anureet Kaur

IRELAND

Sorcha Moloney

ITALY

Matilde Mulatero

Carlotta Romito

Clara Rosini

KENYA

Aurelia Jepkorir

Abel Kipkemboi

MADAGASCAR

Fitia Hafaliana Rakoto

NEPAL

Dev Shankar Acharya

Sajina Dhakal

Sujal Joshi

Ranjita Kafle

Nischal Khadka

Aaditya Ranjan Mahato

Samir Neupane

Pratikshya Pangeni

Rajib Rijal

Pema Sherpa

Arbin C. Shrestha

Saurav Singh

Isha Sunar

Madhu Sudan Bhandari

Rajib Rijal

Apurba Neupane

Ajit Thapa

NIGERIA

Ibrahim Adekanmi Ogunleti

Favour Onyinyechi Anyalebechi

Lisa Emmanuella Echabor

Divine I. Faleye

Yvonne Omawumi Ariri

Oluwatobiloba Oluwapelumi Onimole

Elijah O. Adediran

Jane Elozino Agbaike

Joshua A. Atul

Iseoluwa Ireoluwayimika Babarinde

Victor T. Enoch

Cheta Vanessa Ezenduka

Joan Edima Fintan

Damilola Chinonso Iguwe

David C. Okpo

Ilerioluwa Olayinka Omotosho

Chiamaka Stephanie Onwude

Adesola P. Osilaja

Jeremy Osedinso Richard-Ikediashi

Joseph Oladeji Sanya

Ghalib Oshiomoshiofufeke Siaka

Kamsiyochukwu P. Uwah

Anita C. Okoro

Adeyinka Aisha Sanusi

Adepoju A. Adetunji

Josemaria Kamsiyochukwu Ezejelue

NORWAY

Martine Ellefsen

PAKISTAN

Anita Fiaz

POLAND

Zuzanna Kulinska

RUSSIA

Lana Albertovna Skripkina

RWANDA

Aimee Victoire Ingabire

SAUDI ARABIA

Jaydaa Areef K. Alghamdi

SOUTH AFRICA

Samuel John Gray

SPAIN

Irene Barreiro Lopez

Cristina Gil

Ariane Monlleo Sanchis

Natalia Mora Ballo

Ane Torres Arruabarrena

UNITED KINGDOM

Joey James Croft,

Ben Christopher William Wellens

VIETNAM

Ngoc Bao Bui

Tung C. Le

Ngoc Thao Nhi Nguyen

Copyright 2022 KPLC. All rights reserved.