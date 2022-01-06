McNeese releases President’s Honor List for Fall 2021
Lake Charles, LA (KPLC) - McNeese State University has released the President’s Honor List for the fall 2021 semester.
Students who make the list are undergraduates who have at least a 3.5 GPA with at least 15 semester hours. Graduating seniors with less than 15 hours are also eligible for the list if they made the list in the previous semester.
ABBEVILLE
- Lanie Ann Richard
ALEXANDRIA
- Greere K. Koehler
- Jashuntaye L. Payne
- Adele Marie Pouncey
AMITE
- Hezekiah Emanuel Neason
ANACOCO
- Allison M. Chaney
ARNAUDVILLE
- Leon C. Lahaye
BAKER
- Terikka Nevels Walter
BASILE
- Harlie B. Denette
- Payton Paige Lyons
BATON ROUGE
- Kaden Joshua Slim
BELL CITY
- Claire E. Leonards, Abbie G. Pearce, Logan J. Todd
BOSSIER CITY
- Ta’Mya Marie Davis
- Ashley M. Morton
BRANCH
- Macie E. Breaux
- Shelbi Rae Hazelwood
CALHOUN
- Blake Kidner
CARENCRO
- Mckayla S. Lind
- Kade Parker Sonnier
CHURCH POINT
- Austin B. Lagrange
- Hayden LeJeune
COLUMBIA
- Whitney J. Tate
CROWLEY
- Gentry J. Borill
- Eulalie Marie Cormier
- Sarah O. Crews
- Cason B. Dore
- Zur’Najah S. Poullard
- Sadie R. Zaunbrecher
CULLEN
- Dreunna Evette Washington
DEQUINCY
- Katie M. Areno
- Tanner Cade Bartholamew
- Lindsay E. Blanks
- Mary Anne Windham Cooper
- Michael Chad Midkiff
- Reci K. Reeves
- Emalee Elizabeth Robinson
- Austin T. Royer
- Baily Erin Whatley
- Kayli Batille Williams
DERIDDER
- Tinsley Kate Blakeney
- Mia Deon Bonds
- Stephen T. Boyd
- Jakob Michael Broocks
- Kalob M. Broocks
- Drew N. Brown
- Jonah A. Brown
- Melanie F. Cardy
- Dorothy Lee Clendening
- Chelsea D. Coleman
- Kirk P. Duhon
- Rayne Joyce Gore
- Ashley Lauren Kyle
- Jared Leibee
- Johnathan Ryan Mason
- Kyla A. Montou
- Bryan Eric Redler
- Mikayla Leanne Ridley
- Payge M. Roberts
- Courtney A. Smith
- Hillary L. Smith
- Nakayla M. White
- Ana Michelle Williams
- Zekia L. Williams
DELCAMBRE
- Alyssa M. Clement
DELHI
- Ashari Chanel-Renae Jones
DENHAM SPRINGS
- Payton Leigh Dodds
- Kamryn L. Duncan
- Alaina G. Fontenot
DESTREHAN
- Taylor Marie Wilkins
DRY PRONG
- Olivia Grace Johnson
EGAN
- Courtney McFarlain
- Kailie M. Regan
- Kirsten E. Regan
ELIZABETH
- Karlye L. Hurst
ELTON
- Emily Marjeanne Estes
- Landon Cole Fontenot
- Marisa Antonia Moreno
- Josephine F. Woods
ERATH
- Chad A. Lapointe
- Morgan S. Lemaire
ETHEL
- Brittany Shay Hall Saxton
EUNICE
- Victoria A. Ardoin
- Amelia Claire Bellard
- Luke D. Bischoff
- Vivian A. Daigle
- Kelby D. Duplechain
- Kaycee Marie Everett
- Isabel M. Fontenot
- Kallie R. Johnston
- John C. LeJeune
- Katherine C. Sittig
- Lilly J. Zaunbrecher
EVANGELINE
- Landon S. Dupont
- Lucas J. Whitney
GILBERT
- Madison B. Cardin
GONZALES
- Ciara E. Young
GRAND CHENIER
- Baylie M. Duhon
GRAND LAKE
- Marlee Michelle Boudreaux
GRANT
- Trinity A. Ritchie
- Emily J. Stark
GUEYDAN
- Abigail L. Broussard
- Rylee M. Champagne
- Broc Anthony Petry
- Mckenzie S. Potier
- Ethan S. Zaunbrecher
HACKBERRY
- Chloe Elizabeth Granger
HAHNVILLE
- Samuel H. Buhler
HORNBECK
- Justin Kossman
HOUMA
- Danica Hoover Courteaux
- Chelsea Elizabeth Falcon
- Mark Paul Portier
IOTA
- Bethani A. Chesterman
- Caleb M. Smith
- Chloe A. Smith
IOWA
- Kennedy Nicole Anderson
- Madison C. Bebee
- Isaac Richard Burleigh
- Victoria G. Canter
- Krista Brooke Daigle
- Isaiah Thomas Donald
- Ashlynn J. Elliott
- Gavin Edward Fontenot
- Lindsey Brooke Fontenot
- Sarah Nicole Fuller
- Kaleigh R. Guillory
- Caleb M. Johnson
- Luke E. Johnson
- Brailee Nichole LaBove
- Kinley Rachelle LeBlanc
- Lesley C. Lebleu
- Lexee B. Leger
- Sofia E. Melville
- Claudia Rose Merritt
- Caitlin Grace Moreau
- Kaitlyn A. Odom
- Paige M. Priola
- Haley Brooke Rosenbalm
- Janis Hope Sargent
- Mason T. Smith
- Hanna Michelle Willis
JENNINGS
- Jill Marsh Barr
- Kenedei B. Beard
- Alexis L. Bonin
- Kyla P. Bouley
- Zoe E. Briscoe
- Coy Phillip Broussard
- Sydnee S. Brown
- Shakimma E. Dartest
- Amberly Dupre
- Hannah Elizabeth Dupuis
- Madeline C. Hoag
- Mark N. Hoag
- Carsen S. Jones
- Alex Gabriel Mallett
- Kasey Layne Marceaux
- Kaden D. Marshall
- Dylan C. Paddio
- Jeremiah K. Perkins
- Tucker James Primeaux
- Carlee Shea Rutherford
- Hannah E. Sonnier
JONESBORO
- Jamus Ja’Waun Patterson
KAPLAN
- Alex J. Broussard
- Shelbee Angelle Leger
- Tanya L. Laviolette McLeod
- Mallory Elizabeth Meaux
- Kameryn M. Richard
- Nathan J. Sistrunk
KEITHVILLE
- Laney L. McTire
KENTWOOD
- Caylon J. Brabham
KINDER
- Joshua Aviles
- Cannon J. Fontenot
- Emmelia J. Fontenot
- Matthew Gabriel Marcantel
- Joseph A. Mcneely
- John Bryson Moore
- Allie Elizabeth Richard
- Elizabeth Nicole Savant
- Heidi Nichole Hebert Savant
- Blake M. Trahan
- Alexis Diane Young
LACASSINE
- Brock L. Babineaux
LAFAYETTE
- Courtney E. Damond
- Kristian Gabriel
- Simeon Paul Jones
- Maddisen F. Lecompte
- Morgan L. Menard
- Elizabeth A. Ratcliff
LAKE ARTHUR
- Kallie E. Broussard
- Taya M. Hebert
- Alexis P. Hornsby
- Joycelyn C. Miller
- Allie R. Monceaux
LAKE CHARLES
- Rachel C. Ackman
- Katelynn M. Adrian
- John Adam Agee
- Richard Henry Akers
- Kendra D’Jon Antoine
- Maranda P. Arcement
- Izabella S. Baggette
- Brooke Aryn Bailey
- Hayden T. Baldauf
- AnaClare Sydney Barras
- Claire B. Basone
- Emma Alyce Bellon
- Reagan Lee Berry
- Dru Patrick Bertrand
- Kirklyn M. Bethea
- Cade A. Boddie
- Emily E. Bono
- Kamryn M. Booth
- Eloise Celeste Boullion
- Reid T. Bourque
- Kayla Nicole Breaux
- Sudan A. Britton
- Sierra Antoinette Britton-Okwuokei
- Allison Claire Brocato
- Ethan Anthony Brouillette
- Aaron G. Broussard
- Anna Catherine Broussard
- Connor M. Broussard
- Emily L. Broussard
- Lane C. Buckels
- Derek Ryan Carrier
- Malachi Dwayne Carroll
- Timothy S. Castle
- Carrie Michelle Chandler
- Alannah C. Chapman
- Laibah T. Chaudhry
- Collin J. Churchman
- Kyle William Churchman
- Jeanniemarie Ann Clark
- Sydney M. Clark
- Emily Nicole Cobb
- Andrew J. Coe
- Hannah R. Coker
- Sarah M. Coker
- Todd J. Cormier
- Tyron P. Corpuz
- Adam B. Courville
- Karleigh E. Courville
- Katelyn Cheyenne Courville
- Joshua P. Crawford
- Sara C. Crawford
- Diana Brooke Cruseturner
- William Cummings
- Claire Daley
- Megan Daley
- Claire R. Darbonne
- Kennedy Marie Darbonne
- Mykenzie Noelle Darbonne
- Allison R. Debarge
- Annaliese I. Defelice
- Kaylie D. Delacerda
- Vivilynn Thien Phuc Do
- Carlee D. Domingue
- Haley R. Doyle
- Matthew C. Dufrene
- Braden J. Duhon
- Carlee R. Duhon
- Sydney Alyce Duplechain
- Madison S. Duplechin
- Mckenzie D. Duplechin
- Sarah E. Eccles
- Norval Francis Elliot
- Dayton C. Ericson
- Cassandra Lynn Beam Everage
- Robert Matthew Everage
- Cade C. Everritt
- Sarah Elizabeth Ewing
- Daelynn Nicole Flagg
- Kiyana Tyree Flagg
- Abigail Grace Fontenot
- Emily Fontenot
- Jake T. Fontenot
- Alexa M. Fountain
- Emma K. Fournerat
- Shea Elisabeth Frensley
- Sydney Claire Fruge
- Madelyn G. Furman
- Kade W. Gardner
- Joshua L. Gastineau
- Antonio L. Gauthier
- Maddison Kate Gentry
- Dasha A. German
- Samuel T. Gil
- Amanda Nicole Gilchrist
- Ciara Anne Gilroy
- Baeleigh B. Gilson
- Madysin Girouard
- Lauren T. Godeaux
- Emily E. Gotreaux
- Alyssa Jade Gott
- Mason J. Granger
- Crystal Q. Gray
- Serena M. Greenlee
- Ashley M. Griffin
- Mckenzie B. Grossi
- Emmy M. Guidry
- Nathan A. Guidry
- Macey Brooke Guillory
- Paige M. Guillory
- Peggy Elizabeth Guillory
- Sydnee R. Guillory
- Kelly E. Gustafson
- Julianna Kalyn Hair
- Madison P. Hamilton
- Hannah E. Hancock
- Trina Nichole Hansen
- Hannah Alyxandra Hardy
- Haley M. Harless
- Ariel M. Harrington
- Jackie Katelynn Hebert
- Kayleigh L. Hebert
- James Graham Hiatt
- Travis A. Hinton
- Kaelyn R. Hollier
- John-David G. Houssiere
- Alelin Huerta-Martinez
- Aaliyah Deshawn Janice
- Anais Elisabeth Jimney
- Nathan P. Jimney
- Alexia M. Johnson
- Jared Lee Johnson
- Tyler J. Johnson
- Jaylan DeVaughn Jones
- Justin L. Jones
- Alyssa B. Jordan
- Emma S. Karam
- Hafsah T. Khan
- William R. Klumpp
- Sarah Elizabeth Kohrs
- Alexandra S. Kratzer
- Amelia Edythe Landreneau
- Aubrey N. Landreneau
- Claire M. Landry
- Jesse C. Landry
- Jacob Paul Latham
- Kylie Rose Lavergne
- Kaitlyn Jean Leckband
- Karllie Rain Lyles
- Makenzie Renee Lyon
- Sarah A. Maggio
- Ashanta Raynae Malbroux
- Jallen Sean Manuel
- Hallie M. Marceaux
- Maria A. Marceaux
- Harrison L. McBride
- Tristan Lee McInnis
- Jacob P. McGuire
- Olivia N. Meche
- Brennan M. Medlin
- Cameron D. Meeks
- Ethan J. Miller
- Karen M. Miller
- Julia Grace Mills
- Shaji Marie Mitchell
- Gracie Brooke Monceaux
- Amber P. Morris
- Evann D. Morris
- Alex J. Morrison
- Jaydn Danielle Morvant
- Cara R. Murphy
- Kailey Renea Murrell
- Brandon P. Naquin
- Allyssa Rene Neubauer
- Lily L. Nguyen
- Xuan Thao Phuoc Nguyen
- Cade R. Nieves
- Cameren M. Novak
- Raegan Pankey
- Nicole Pardue
- Aesha D. Patel
- John T. Peloquin
- Julie A. Perez
- Abigail M. Pettefer
- Elisabeth M. Pettefer
- Liane Pham
- Paige M. Phillips
- Madison A. Poindexter
- Ashlyn E. Poole
- Douglas E. Poole
- Thomas A. Post
- Tristin Dubois Prince
- Zach Z. Queenan
- Sophie Anne Qui
- Kallie A. Reed
- Rebecca L. Reeves
- Eric D. Rene
- Nakeia Richmond
- Lauryn Marie Rider
- Hope Julia Runyon
- Julia J. Saloom
- Brianna M. Santos
- Emily C. Savario
- Zoe E. Schenimann
- John Allen Seal
- Cloee D. Semien
- Daija M. Senegal
- Isabel R. Shamsie
- Dhruv Sharma
- Noah Michael Simon
- Addison Leigh Smith
- Isabella F. Smith
- Asef Sobhan
- Darby Cecile Soileau
- Logan Lee Sonnier
- John W. Spann
- Cydnee J. Stevens
- Andrea Danielle Stevison
- Alissa Lee Stout
- Garrett D. Strahan
- Nickolas T. Sullivan
- Ryan Matthew Sweeney
- Nabila Hannah Syed
- Abby Tarver
- Ashleigh N. Tassin
- Kobe W. Taylor
- Trey A. Taylor
- Maggie Elizabeth Theriot
- Kourtni Faith Thibodeaux
- Collin J. Thomas
- David Glynn Thompson
- Grifin C. Turner
- William C. Upshaw
- Nick Anthony Verrette
- Sadie Jo Vest
- Jacob Thomas Voisin
- Kashmalai Wali
- Brian J. Wesley
- Emilee R. Whitaker
- Taryn Louise White
- Katelyn Elizabeth Williams
- Haley M. Williamson
- Alaina Annette Wilson
- Chanda Vanessa Withers
- Katie F. Yokubaitis
- Samuel Edouard Zahm
LAKE PROVIDENCE
- Audrey M. Batton
LEESVILLE
- Melanie B. Landreneau
- Taylor P. Martin
- Katelyn N. Shapkoff
- Matthew A. Townsley
LONGVILLE
- Trinity Paige Anderson
- Ethan C. Friend
- Grant Jackson Gregory
- Kaylan Michelle Landreneau
- Sara A. Pietrowski
- Abigail Lea Stanfield Laurent
LOREAUVILLE
- Rory A. Ronsonet
LULING
- Hailey E. Deroche
MADISONVILLE
- Sara B. Geier
MAMOU
- Claudia M. Miller
MANDEVILLE
- Elizabeth F. Kenley
- Kaley I. Wintz
MANSFIELD
- Amanda C. Hasty
MANSURA
- Jessica L. Fall
MARKSVILLE
- Allison C. Dauzat
- Nicholas John Dismer
MAUREPAS
- Kameron J. Aime
MERRYVILLE
- Bianca R. Barnes
METAIRIE
- Emily Jo Legendre
MITTIE
- Natalie R. Stracener
MOORINGSPORT
- Hannah Leigh Akes
MORSE
- Caitlin M. Woodward
MOSS BLUFF
- Crystal Q. Gray
NATCHITOCHES
- Finnley M. Plaster
NEW IBERIA
- Shanee S. Adams
NEW ORLEANS
- Gia Elizabeth Johnson
- Michelle S. Moltz
OAK GROVE
- Elizabeth L. Clack
OAKDALE
- Alex C. Johnson
- Hunter J. Longino
- Gabriel A. Rodriguez
- Tyler John VanZandt
OPELOUSAS
- Megan Paige Davidson
- Kylor Dominick
PINEVILLE
- Madison C. Bellard
PITKIN
- Michaela Grace Carroll
- Kaleb L. Davis
PONCHATOULA
- Aeryn Elizabeth Tyrney
RACELAND
- Shea M. Fournier
RAGLEY
- Alexander Heath Cormier
- Courtney L. Darby
- Cade Rivers Dixon
- Sara N. Dubose
- Maria Gabrielle Fontenot
- Haileigh Elizabeth Harrington
- Tiffany Danielle Lacy
- Rae D’Laine McManus
- Katherine Danise Moss
- Sadie B. Perkins
- Anna E. Shuff
- Jacob Kendall Waters
RAYNE
- Ethan P. Comeaux
- Abbie M. Gala
- Abigail P. Lopez
- Gracie A. Menard
- Julia C. Morrison
- Joi R. Norman
- Kayci J. Pabum
- Kennedy Smith
- Caroline M. Zimmerman
REEVES
- Karly A. Harris
- Payton J. Rider
ROANOKE
- Kyleigh R. Curlee
- Kelsey M. Gaspard
ROSEPINE
- Kalyn B. Willis
SCOTT
- Abigail M. Brinkman
- Kristen B. Henry
SINGER
- Molly J. Neyland
ST. ROSE
- Hanna Denton
STARKS
- Joycelyn G. Gillis
SULPHUR
- Anna E. Alamond
- Zachary R. Allain
- Hadley A. Armer
- Jillian Rose Arnold
- Kaleb Ryan Blalock
- Megan M. Boenig
- Jillian G. Broussard
- Olivia C. Broussard
- Janann M. Bruns
- Raigen Annyston Bryant
- Spencer Cole Butts
- Bree Ann Caldwell
- Skylar Layn Canik
- Trina Nicole Carlin
- Sarah Elizabeth Carlson
- Maitte Castillo
- Courtney Catanese
- Lakyn D. Conner
- Abigail R. Crater
- Julie Ann Cummings
- Joanna Isabelle Daigle
- Alyssa Faith Darbonne
- Grace Ann Davis
- Lindsey Beech Del Bosque
- Dahli B. Dennis
- Ryan J. Domingue
- Danielle Carice Donovan
- Heather Blanton Dunham
- Austin Lee Duplechain
- Dillon Thomas Duplechan
- Claire Suesanne Dupuis
- Lauren E. Eakin
- Haylie Madilyn Esthay
- Colleen G. Fontenot
- Lodge Thompson Fortenberry
- Darby C. Gabbert
- Madison Rose Garner
- Brianda Rubi Gill
- Angela Gail Hoffpauir Guillory
- Grant Michael Guillory
- Mykeia Darai Guillory
- Brandon Lee Hayden
- Shelby L. Henson
- Emily Claire Higginbotham
- Nathaniel J. Hill
- Noah Imran
- Aubree E. Jackson
- Katelyn Belle Kohlenberg
- Jolie Kay LaFleur
- Jessica M. Langford
- Nicole Marie Lanthier
- Emily Lee Latapie
- Sean Michael Laughlin
- Jenna C. Leblanc
- Andre K. Ledet
- Keighly P. Leger
- Juliana Marquet Locklear
- Kaitlyn J. Macnamara
- Hallie Ann Maddox
- Macie Beth Maddox
- Aaron Douglas Mansell
- Sarah E. Medwick
- Sarah Nicole Miller
- Aidan Matthew Myers
- Stephanie P. O’Blanc
- Sarah E. Palermo
- Abbigail J. Perkins
- Anna Catherine Perry
- Camon L. Perry
- Addie R. Phipps
- Nick Foster Poncho
- India Rose Primeaux
- Kelseigh Brooke Ramirez
- Gage L. Rapp
- Madison Layne Reeves
- Ashlyn V. Richmond
- Carlee J. Richmond
- Monineath Rithy
- Megan C. Robertson
- Presleigh Faith Ruiz
- Brock L. Saltzman
- Ryder L. Sanford
- Alisah Grace Sexton
- Andrew Sheridan
- Karin Christine Shinn
- Abbigayle D. Smith
- Samantha K. Sonnier
- Brennan C. Stone
- Taylor Elizabeth Talbert
- Maggi M. Terro
- Bethany Marie Thibodeaux
- Baylee Denae Treme
- Baylee Nicole Wardle
- Lanie K. Warner
- Allen M. Wyninger
- Kailey Rene’ Young
THIBODAUX
- Kenyori Keeshon Jackson
VILLE PLATTE
- Kassidi M. Aucoin
- Lillian I. Bourque
- Meredith M. Brou
- Christian M. Duplechin
- Jeanne-Marie E. Fontenot
- Madelie A. Fontenot
- Madison L. Fontenot
- Morgan E. Fontenot
- Aubrey G. Foret
- Loghan Velez Frank
- Samuel G. Hollier
- Aidan L. Lejeune
- Wendy E. Maggio
- Cade M. Manuel
- Sydni E. Ortego
- Tyler J. Perron
- Madison P. Pitre
- Bradley J. Reed
- Caroline G. Reed
- Lauren F. Shipp
- Jacob Michael Soileau
- Dylan J. Vidrine
VINTON
- Bailey B. Bujard
- Kyle Christopher Dupre
- Hunter Andrew Guidry
- Dalton Kyle Guillory
- Savannah Gayle Marcantel
- Alexis Tu-Quynh Nguyen
WASHINGTON
- Maria Ortego
- Alyssa R. Soileau
WELSH
- Hallie K. Ardoin
- Paden A. Augustine
- Ranna R. Hebert
- Kennedy A. Mallett
WESTLAKE
- Clifton L. Breaux
- Faith LeeAnne Camp
- Sean J. Corbello
- Sheb G. Deaton
- Hayden M. Durant
- Reese Michelle Edwards
- Kalley Marie Habetz
- Hailey Brooke Opal
- Riley R. Rhodes
- Reagan L. Richard
- Camryn L. Tagge
- Hunter C. Witherwax
WHITE CASTLE
- Ronnisha J. Jackson
YOUNGSVILLE
- Emily Jade Fontenot
- Jordan M. Naquin
- A’Layjah Colbrianna Owens
OTHER STATES
ARIZONA
- Tucson: Danielle Rebecca DeWitt
ARKANSAS
- Cabot: Isabella C. Bundren
ARMED FORCES AMERICAS
- DPO: Kaylee J. Smith
CALIFORNIA
- Alhambra: Adriana Isabel Ramirez
- Benicia: Jacqueline Kelly
- Glendale: Amanda Madison Whiting
- Valencia: Kaile Elizabeth Leilani Kukaua
FLORIDA
- Green Cove Springs: Tiffany Steczo
GEORGIA
- Hampton: Rodney James Tookes
IDAHO
- Coeur D’Alene: Alexis Webster
ILLINOIS
- Chicago: Toluwanimi Imisioluwa Atewogbola
KENTUCKY
- Union: Kayla A. Harrison
MISSISSIPPI
- Biloxi: Aubry Joy Weyerstrass
- Madison: Jonathan E. Lucas
MISSOURI
- Kansas City: Jennifer Nichol Chrisler Love
NEBRASKA
- Lincoln: Severyn Foster
TEXAS
- Alvin: Nathan L. Collins, Colby D. Tacquard
- Arlington: Mason E. Kinsey
- Beaumont: Meghan E. Bilbo, Erin Elise Ross
- Belton: Brian Shadrick
- Bridge City: Hannah M. Wiegreffe
- Brookeland: Kaitlyn R. Booty
- Buna: Parker D. O’Bannion
- Burkeville: Shelby N. Stafford
- Converse: Crislyne Denyse Moreno
- Corsicana: Mariah Elizabeth Lee
- Cypress: Kelly E. Hines
- Forney: Caleigh N. Cross
- Garland: Calvin M. Barkat
- Groves: Leigh Ann M. Matthis
- Houston: Daryn A. Grams, Elijah E. Jasper, Clare Elizabeth Mills, Kayla Alexis Warner
- Katy: Micah R. Chevannes
- Kingwood: Evelynne Claire Allen, Amanda Sue Squyres
- Kirbyville: Avery J. Greninger
- Lucas: Bradley Burt Livingstone
- Lumberton: Eric N. Martin, Ethan M. Petix
- Magnolia: Brooke A. Mallory
- Nederland: Phoebe Renee Short
- New Braunfels: Zoe J. Martinez
- New Waverly: Ashley R. Vallejo
- Orange: Molly Marie Abshire, Katie L. Arabie, Jonathon Charles Guidry, Thomas Alec Holland, Kaylee Elizabeth Kaufman
- Port Arthur: Bey’Ounce S. Banks, Mia Jade Escareno
- Port Neches: Gabrielle Nicole Falgout
- Richmond: Olivia Cate Carney
- Rockwall: Morgan A. Talley
- San Antonio: Ashley M. Acuna
- Splendora: Shaelyn Sanders
- Spring: Chloe I. Gomez, Kennedy A. Reynolds
- Vidor: Bailey E. McDowell, Miranda N. Whitten
- Waller: Cade Steven Bartlett
- Winnie: Kealy G. Trevino
WASHINGTON
- Lynnwood: Isabel Victoria Kembel
WISCONSIN
- Racine: Joshua Leslie
OTHER COUNTRIES
AUSTRIA
- Markus Kopp
BERMUDA
- Sakari Amadeus Famous
BRAZIL
- Alicia Vieira Claudio
CANADA
- Tyler William Challis
- Delana K. Friesen
- Abbigayle Morrell
CHINA
- Yi Lin Huang
COLOMBIA
- Valentina Perez Suarez
- Juan Esteban Castano Uribe
- Dayana Katherin Castaneda Morales
COSTA RICA
- Monserrath Campos
COTE D’ IVOIRE
- Madjooa Naomi Kouame
CZECH REPUBLIC
- Pavel Kraus
FRANCE
- Marie Olivia Azor
- Theo Berger
HUNGARY
- Maja Gebauer
INDIA
- Anureet Kaur
IRELAND
- Sorcha Moloney
ITALY
- Matilde Mulatero
- Carlotta Romito
- Clara Rosini
KENYA
- Aurelia Jepkorir
- Abel Kipkemboi
MADAGASCAR
- Fitia Hafaliana Rakoto
NEPAL
- Dev Shankar Acharya
- Sajina Dhakal
- Sujal Joshi
- Ranjita Kafle
- Nischal Khadka
- Aaditya Ranjan Mahato
- Samir Neupane
- Pratikshya Pangeni
- Rajib Rijal
- Pema Sherpa
- Arbin C. Shrestha
- Saurav Singh
- Isha Sunar
- Madhu Sudan Bhandari
- Rajib Rijal
- Apurba Neupane
- Ajit Thapa
NIGERIA
- Ibrahim Adekanmi Ogunleti
- Favour Onyinyechi Anyalebechi
- Lisa Emmanuella Echabor
- Divine I. Faleye
- Yvonne Omawumi Ariri
- Oluwatobiloba Oluwapelumi Onimole
- Elijah O. Adediran
- Jane Elozino Agbaike
- Joshua A. Atul
- Iseoluwa Ireoluwayimika Babarinde
- Victor T. Enoch
- Cheta Vanessa Ezenduka
- Joan Edima Fintan
- Damilola Chinonso Iguwe
- David C. Okpo
- Ilerioluwa Olayinka Omotosho
- Chiamaka Stephanie Onwude
- Adesola P. Osilaja
- Jeremy Osedinso Richard-Ikediashi
- Joseph Oladeji Sanya
- Ghalib Oshiomoshiofufeke Siaka
- Kamsiyochukwu P. Uwah
- Anita C. Okoro
- Adeyinka Aisha Sanusi
- Adepoju A. Adetunji
- Josemaria Kamsiyochukwu Ezejelue
NORWAY
- Martine Ellefsen
PAKISTAN
- Anita Fiaz
POLAND
- Zuzanna Kulinska
RUSSIA
- Lana Albertovna Skripkina
RWANDA
- Aimee Victoire Ingabire
SAUDI ARABIA
- Jaydaa Areef K. Alghamdi
SOUTH AFRICA
- Samuel John Gray
SPAIN
- Irene Barreiro Lopez
- Cristina Gil
- Ariane Monlleo Sanchis
- Natalia Mora Ballo
- Ane Torres Arruabarrena
UNITED KINGDOM
- Joey James Croft,
- Ben Christopher William Wellens
VIETNAM
- Ngoc Bao Bui
- Tung C. Le
- Ngoc Thao Nhi Nguyen
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