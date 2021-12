Dec. 9 #SWLApreps high school basketball highlights

SOUTHWEST LOUISIANA (KPLC) - Highlights from Thursday night’s high school basketball action across the area. Reported scores can be found below.

Please send scores to scores@kplctv.com.

BOYS FINALS

Sulphur 58, Lacassine 52

LaGrange 63, Bunkie 48

DeRidder 46, North Vermilion 40

West Orange-Stark 55, St. Louis 54

Iowa 81, Kaplan 31

ASH 66, Oakdale 46

Anacoco 62, Rosepine 44

Basile 56, Kinder 51

Oberlin 53, St. Edmund 39

New Iberia 73, Welsh 30

Elton 61, Hathaway 39

Hornbeck 59, Merryville 38

Evans 67, Hackberry 35

GIRLS FINALS

St. Louis 61, Natchitoches Central 37

Lake Arthur 36, Southside 32

Kinder 86, Basile 22

Merryville 42, Singer 24

Oberlin 68, St. Edmund 39

Lacassine 54, Hornbeck 51

Copyright 2021 KPLC. All rights reserved.