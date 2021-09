La ciudad de Lake Charles pide a los residentes y contratistas que desechen los recortes de césped y los desechos del jardín de manera adecuada.

Lake Charles, LA (KPLC) - Es una tarea doméstica que te lleva afuera: Cortar el césped.

Ya sea que contrate a una empresa de cuidado del césped o lo haga por su cuenta, es importante que no sople los recortes de césped y los escombros del jardín en la carretera o en los sistemas de alcantarillas.

“Mucha gente piensa que eso es inofensivo”, dijo el administrador de la ciudad de Lake Charles, John Cardone. “No lo entienden, solo piensan que lo soplas en ese sistema de alcantarillas, y cuando llueve, lo lava en otro lugar”.

Pero Cardone explica que no solo daña el sistema de drenaje.

“No solo lo ralentiza, durante las fuertes lluvias, sino que en realidad puede bloquear el sistema de drenaje y hacer que vuelva a la carretera”, dijo.

Pero también es ilegal.

“Es un delito hacer eso y podemos imponer multas”, dijo. “No queremos hacer eso, pero la ciudad de Lake Charles ha tomado muchas medidas importantes para ayudar a mejorar nuestro sistema de drenaje”.

Sí pregunté cuál era la forma correcta en que la gente debería deshacerse de los recortes de césped y otros desechos del jardín.

“Les permitimos que lo vuelvan a volar en su propiedad, lo saquen de la cuneta, lo saquen del sistema de calles o lo embolsen y lo recogeremos”, dijo.

Dijo que si lo pones en bolsas, que lo pongas en tu fecha habitual de recolección de residuos y basura.

“No lo pongas en una calle, no lo pongas sobre medidores de agua, no lo pongas en un sistema de alcantarillado, no lo pongas en tus zanjas porque todo eso crea problemas si tenemos una lluvia grande.”

En cuanto a contratistas.

“Los contratistas son responsables de cortar el césped, pueden soplarlo en el patio de las personas, pero por lo general, son responsables de retirar los escombros, porque son contratistas autorizados”.

Cuando se trata de multas, la primera infracción puede resultar en una advertencia.

Después de eso, podría intensificarse y podría terminar ante el juez de derecho administrativo y ser multado.

Como explica Cardone, la segunda multa podría ser de hasta $500 y la tercera multa podría ser de hasta $1,000.

