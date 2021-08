McNeese releases depth chart ahead of Saturday’s season opener

Lake Charles, LA (KPLC) - The McNeese Cowboys are set to open the 2021 football season on Saturday when the Pokes host the Division II defending National Champion, West Florida. Ahead of McNeese’s first game, the Cowboys released their official depth chart.

To note, of the 22 McNeese starters on offense and defense, 11 are Division I transfers, with two others coming from the JUCO ranks.

Kickoff for McNeese’s season is set for 12:00 p.m. on Saturday and can be seen on CST and/or ESPN+.

OFFENSE

QB 8 Cody Orgeron (Gr., 6-1, 192)

12 Cade Bartlett (RFr., 6-3, 217)

RB 5 Stephon Huderson (Sr., 5-9, 206)

20 Deonta McMahon (Jr., 5-9, 175)

WR 6 Josh Matthews (Jr., 6-2, 184)

86 Markel Cotten (RFr., 6-2, 194)

WR 0 CeeJay Powell (Gr., 5-7, 170)

9 Walker Wood (Sr., 6-0, 210)

Slot 1 Mason Pierce (So., 5-9, 156)

15 Jalen Johnson (Fr., 5-9, 167)

TE 80 Jamal Pettigrew (Gr., 6-7, 247)

36 Dontay Hargrove (Jr., 6-2, 244)

LT 79 Romello Tarver (So., 6-5, 272)

or 63 Charley Zeno (So., 6-2, 298)

LG 71 Caron Coleman (Jr., 6-2, 300)

70 Hezekiah Neason (Fr., 6-3, 323)

C 73 Calvin Barkat (Jr., 6-3, 272)

66 Dylan Dauzart (Fr., 6-1, 297)

RG 78 Trey Winters (So., 6-6, 338)

75 Hayden Shaw (Fr., 6-3, 291)

RT 77 Nick Holiday (Jr., 6-5, 322)

64 Jack Zelezinski (RFr., 6-5, 274)

SPECIAL TEAMS

PK 39 Jacob Abel (Jr., 6-1, 225)

or 42 Graycen Kennedy (Sr., 6-2, 181)

Hold 39 Callum Eddings (Fr., 6-0, 154)

38 Eemil Herranen (Fr., 6-3, 190)

Snap 51 Carter Jenke (Fr., 6-2, 207)

50 Trey Vondenstein (So., 6-2, 185)

Punt 39 Callum Eddings (Fr., 6-0, 154)

or 38 Eemil Herranen (Fr., 6-3, 190)

PR 1 Mason Pierce (So., 5-9, 156)

or 0 CeeJay Powell (Gr., 5-7, 170)

KO 41 Brandon Hayden (So., 6-0, 189)

39 Jacob Abel (Jr., 6-1, 225)

KOR 1 Mason Pierce (So., 5-9, 156)

20 Deonta McMahon (Jr., 5-9, 175)

DEFENSE

DE 40 Isaiah Chambers (Gr., 6-5, 251)

42 Earenest Grayson (RFr., 6-3, 247)

DT 55 Joey McNeely (So., 6-2, 288)

93 Masry Mapieu (Jr., 6-4, 261)

DT 99 Accord Green (Jr., 6-4, 265)

98 Leon Young (Fr., 5-11, 258)

DE 52 Mason Kinsey (Jr., 6-2, 231)

96 C.J. Semien (Sr., 6-3, 236)

Mike 23 Kordell Williams (Jr., 5-10, 198)

49 Jake LaFleur (RFr., 6-3, 212)

Will 10 Darius Daniels (So., 6-0, 210)

35 Kobe Callahan (So, 6-4, 203)

or 34 Eli Johnson (RFr., 6-0, 196)

BCB 5 Chris Joyce (Jr., 5-11, 181)

13 Lathan Adams (Fr., 5-10, 161)

or 31 Twillie Lovett (Fr., 5-11, 162)

FCB 1 Colby Richardson (Sr., 6-1, 185)

22 Rae’Kwon Starks (Fr., 6-1, 171)

Nick 4 Corione Harris (Sr., 6-1, 166)

32 Alijah Hamilton (Fr., 5-10, 188)

BS 18 Trent Winbush (So., 5-11, 197)

27 Enos Lewis (Jr., 5-11, 180)

or 30 Tyler Toliver (RFr., 6-1, 180)

FS 21 Andre Sam (Jr., 6-1, 173)

3 Quad Wilson (Fr., 5-9, 160)

or 12 Edward Gilds (Fr., 5-11, 184)

