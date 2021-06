SOWELA announces 2020 and Spring 2021 graduates

Lake Charles, LA (KPLC) - SOWELA has announced its graduates for the Spring 2020 through Spring 2021 semesters:

Bell City

Business Administration: Sara B. Ellender

Office Systems Technology: Sabrina Jo Feilen

Process Technology: Hunter David Primeaux, Kierston Broussard

Cameron

Process Technology: Caleb Ryan Dodge, Jakin Joseph Morales

Crowley

Culinary Arts: Alyssa Nicole Huval

Industrial Electrical Technology: Grant Dailey

Industrial Instrumentation Technology: Grant Dailey, Noah S. Scheufens

Process Technology: Bon Scott Cormier, Mason Romero

Sterile Processing: Olivia H. Bernard

Dequincy

Chemical Laboratory Technology: Amber C. Clement, Ashlyn Miquell Smart

Information Systems Technology: Jonathan R. Caswell, Kristin Dene Fontenot

Drafting and Design Technology: Nicholas Brantley

General Studies: Charlie Lane O’Bannon

Industrial Electrical Technology: Robert Collin Ashworth, Isaac Thomas Cheek, Nicholaus Grant Craft, Robert Charles Engle, Dustin H. Huesers

Industrial Instrumentation Technology: Robert Collin Ashworth, Baylor Blackburn, Isaac Thomas Cheek, Nicholaus Grant Craft, Robert Charles Engle, Dustin H. Huesers

Nursing: Arthur Cherry, Stacey Skye Hebert, Madison P. Lacaze, Sydney A. Lucius, Brenan Alyce Marcantel

Practical Nursing: Zaria N. Anderson, Ashlyn Victoria Pierce

Process Technology: Dylan Daniels, Charles P. Smith, Jr., Andon D. Sowers

Deridder

Accounting Technology: Payge Larie Mills, Sabrina Louise Reeves

Business Administration: Alexandra Fuller, Katie C. Weaver

Computer Technology – Networking: DeRonté KeJuan White

Drafting and Design Technology: Samantha L. Toothaker, Corey R. Wonner

Forest Technology: Gavin Blain Hebert

General Apprenticeship: Electrical Construction: John Michael Morvan

Information Systems Technology: Timothy Herrington

Industrial Electrical Technology: Austin Cameron Howell, Collin Jacob Kibler, Christopher Shannon Miller, Dionicio Eduardo Nunez, III, Logan D. Weaver

Industrial Instrumentation Technology: Austin Cameron Howell, Anthony Thomas Johnson, Collin Jacob Kibler, Joseph K. Leblanc, Christopher Shannon Miller, Vince B. Venturella, Logan D. Weaver

Nursing: Kaitlyn Marie Baldwin, Amanda Marie Lynn Boutin, Stacy Daniele Duhon, Alexis M. Miles

Office Systems Technology: Mackenzie R. Wisby

Practical Nursing: Dadrienne Monique Williams

Process Technology: Kelly J. St. Germain

Dry Creek

Process Technology: Jason C. Gill

Elton

Practical Nursing: Michala Chapman, Jennifer Marcantel

Process Technology: Brock Thomas Fuselier, Roderick Louis Williams, Sr.

Grand Chenier

Business Administration: Shyla Grace Duplechian

Hackberry

Industrial Electrical Technology: Brayden M. Spicer

Industrial Instrumentation Technology: Brayden M. Spicer

Practical Nursing: Harley Martin

Hayes

General Studies: Alyssa Leger

Iowa

Accounting Technology: Noelle S. Barnes, Lynette Marie Sharp, Alexis Morgan Tranthem

Business Administration: Clair Elizabeth Guidry

Chemical Laboratory Technology: Candice Denise Grace, Kassidy Alexandra LeGros

Culinary Arts: Lindsey Guidry

General Studies: Bethany Glorioso Thomas

Industrial Electrical Technology: Bryce S. Buquet, Hunter Chesson, Michael Kade Gwin

Industrial Instrumentation Technology: Bryce S. Buquet, Hunter Chesson, Michael Kade Gwin

Information Systems Technology: Eldridge F. Humble, Jr.

Nursing: Jared Michael Charles Daggett

Practical Nursing: Jenelle Nicole Johnson, Hannah Nicole Keller, Megan Roussell

Process Technology: Jonathon Corbello, Alex C. Hardy

Sterile Processing: Cameron Danielle Evans, Jackie Duvall

Welding: Bailey Joseph Fontenot, Braelynn Michael Miller

Jennings

Accounting Technology: Kisha L. Fontenot, Natalie M. Lasher

Business Administration: Altovise Cynnette Allen, Kaitlyn Benoit, Brinley T. Duhon, Autumn Gaspard, Shandala R. Hargrave, Kelsie Elizabeth Pollock

Chemical Laboratory Technology: Sade Jacob

Criminal Justice: Amberly Ann Dupre, Brianna T. Evans

Drafting and Design Technology: Colby W. Bonin

General Studies: Chelsea L. Reeves

Graphic Art: Cameron Michael Hanks

Industrial Electrical Technology: Kenneth Wayne Arceneaux, Colby Scott Chapman, Connor P. Foti, Heather D. Gary, Jacob Scott O’Connell,

Industrial Instrumentation Technology: Colby Scott Chapman, Collin S. Moncla

Information Systems Technology: Justin Cade Kratzer, Maci LaFosse

Nursing: Lena M. Lacombe, Summer Danette Leger, Lydia D. Myers, Sabrina Renee Netty

Practical Nursing: Whitni Danyele Demary, Rosewitha M. Sanchez

Process Technology: Kaleb Christian Chaisson, Joseph Cole, Michael Scott LeBlanc, Brent Meche, Cameron Scott Pollard, Joseph Scogin, Garrett Isaak Zaunbrecher

Sterile Processing: T’Shieka C. Citizen, Scott Edmond Gonsoulin, Chelsea L. Reeves

Surgical Technology: Valarie Ann Farmer

Vehicle Maintenance and Repair Technology: Megan L. Benoit, Douglas Graham Creger, Zoey Savannah Turner

Welding: Rakia T. Lewis

Kinder

Business Administration: Adam T. Marcantel

Criminal Justice: Amanda Renee Edwards, Ashton L. Harmon, Paula D. Savant

Drafting and Design Technology: Kyle D. Knighten

Industrial Electrical Technology: Ryan L. Marcantel, Race James Nevils

Industrial Instrumentation Technology: Ryan L. Marcantel, Race James Nevils

Nursing: Erica Jane Jack

Process Technology: Matthew Wayne Roach

Lacassine

Culinary Arts: Sherman Jake Broussard

Welding: Cameron M. Gotreaux

Lake Arthur

Aviation Maintenance Technology: Caleb Anthony Manuel

Culinary Arts: Marcel M. Simon

Industrial Electrical Technology: Blake R. Pearson, Brennan J. Young

Industrial Instrumentation Technology: Blake R. Pearson, Brennan J. Young

Nursing: Tiffany N. Pellerin

Process Technology: Saidi M. Woods

Lake Charles

Accounting Technology: Eary Mae Alexander, Andre Paul Arceneaux, Elizabeth D. Barlow, Candace Lorritta Benoit, Julee Ann Chiasson, Mackayla Howard, Joshua Kiser, Tanner Patrick Moore, Meaghan Quebedeaux, Claudia Salinas, Jorquetta E. Saner, Terrance Mcguire Span

Associate of Arts Louisiana Transfer: Bryan P. Barrilleaux, Jr., Baron Hunter Lack

Aviation Maintenance Technology: Jonathan Jamar Estis, Terry Scott, Jr.

Business Administration: Haley C. Ardoin, Vivian Kate Arrant, Candace Lorritta Benoit, Elisa Lenore Bonvillain, Grace Bonvillain, Alexis R. Brown, Jasmine Nacole Brown, Kharrington Cahee-Landry, Bayleigh Elizabeth Christ, Courtney Collins, Ashley Marie Daniel, Kory J. Fruge, Kareema Latrece Greening, Allison Mae Guidry, Ezra Hebert, Hagyn M. Miller, Meaghan Quebedeaux, Courtney Chiasson Rigmaiden, Claudia Salinas, Valarie Vargas, Joanis P. Williams

Chemical Laboratory Technology: Khristian Lorenza Anthony, Taylor D. Babineaux, Deja Renee Doucet, Nicholas C. Payton, Eric Allen Pete, Alexis Kate Reed, Kaleb Rideaux

Criminal Justice: Jasmine Gatewood, Tiffany N. Henny, Erika Renee Martin, Brittany Myers, Je’Anne Marie Nash, Alexis Parker, Jada Renee Phipps, Abdalla Fashola Reynaud, Hannah Lee Rigmaiden, LeeZa Marie Thibodeaux, Tremayne N. Washington, Blair Elizabeth Weaver

Culinary Arts: Darrell Lynn Charles, Olivia Raelin Dean, Irma D. Hounnou, Lillian Michelle Peal

Digital Arts and Communication: Michael R. Dempsey

Drafting and Design Technology: James Lasher, Caleb Rougeau

General Apprenticeship - Electrical Construction: Casey Wayne Brown, John Fitzgerald Goodly, Jessi Lynn Harson, Jayda Vonee` Honore, Matthew Arthur Kendall, Mariusz Partyga, Ronald Gene Robertson, Jr., Donte G. Walker, Denver Dewayne Weaver, Braden Louis Williams

General Studies: Mackenzie Jeanette Bellow, Dylan K. Burleigh, Maddyson Rayne Ceasar, Joshua Paul Comer, Bryce T. Copper, Deja Renee Doucet, Kristen M. Dougay, Savannah Mae Greenlee, Abigail Hammond, Javen Olan Little, Logan Jude Moreau, Temeka Shree Taylor

Graphic Art: Vivian Beverly Barrilleaux, Caroline Marina Boullion, Cevannah R. Duncan, Kiara Reneé Hartman, Katlyn Diane Hebert, Ellis C. Joseph, Tina Chantal Marie Landry-Iles, David John Latham, Gabriel Justin Marshall, Lane Thomas Melancon, Austin Rains, Kevin Anthony Wise II

Information Systems Technology: Cameron Brett Conley, Devan Cooley, Leandro Garrido Alvarez, Jared Ian Landreneau, Jordan Tyler Martin, Matthew D. Moore, Anthony Reeves Pulido, Gabriel Alexander Roy, Nicholas John Sartin, Nicola James Vartuli, Blake Thomas Wilber

Industrial Electrical Technology: DeJhon Jhontae Bernett Blake, Christopher Robert Chavanne, Justin Aaron Cooley, Hunter Courvelle, Willie Crumb, Zachary H. Daigle, Benjamin Devillier, Blake Dupont, John A. Elfert, Brady Estes, Garret Scott Johnson, Zachary A. Jones, Collin Loftin, Nathanael J. Marler, Carl E Morrell II, Erik Wayne Parker, Michael William Polito, Nelson Gage Rodgers, Timothy Townley, Grant M. Trafford, Austin Blake Ward, Cody Edward Zimmer

Industrial Instrumentation Technology: DeJhon Jhontae Bernett Blake, Zachary E Burkhalter, Christopher Robert Chavanne, Justin Aaron Cooley, Hunter Courvelle, Willie Crumb, Benjamin Devillier, Blake Dupont, John A. Elfert, Brady Estes, Carmen Ishee, Garret Scott Johnson, Breenan K. Lawson, Collin Loftin, Nathanael J. Marler, Derron Marshall, John Joseph Thomas Marshall, Carl E Morrell II, Michael William Polito, Joseph Stephen Polito, Jr., Nelson Gage Rodgers, Cassidy Wayne Stringer, Timothy Townley, Grant M. Trafford, Austin Blake Ward, Cody Edward Zimmer

Nursing: Annabelle Grace Bellard, Dayana Varona Betancourt, Kenyetta Michelle Brooks, Trevor J. Conley, Savannah B. Fontenot, Cassie Lynn Guy, Courtney Hickey, Kendall Brooke Lavergne, Elizabeth Lyons, Carlotta Loraine McGruder, Kaillie Miller, Lena Mayo Morris, Alyson Mouton, Whitney Peoples, LaToya Danielle Powell, Isaac J. Rodriguez, Bradney Lyons Rosamore, Makalin Jarrell Russell, Kristyn Michelle Saltzman, Kaitlin Snell, Shayla Stevens, Kari Elizabeth Thibodeaux, Khiante Dé Jeanea Thomas, Denisha Ann Trouard, Kristin Vincent, Brittany Alexis Ward-Johnson, Lucretia Patrice Webb

Office Systems Technology: Ellen Gayle Carlile, Carley N. Fleming, Nicole L. Taylor

Practical Nursing: Angelique Adams, Lanie M. Adams, Jonique E. Armstrong, Laura L. Bertrand, Lisa Lynn Darscheid, Deniesha N. Ellis, Thresia Elskamp, Chelsea Marie Fontenot, Madison G. Foster, Samara Leigh Griffin, Brianna Danielle Griffith, Katelyn Heise, Gabrielle Mechelle King, Stephanie McFarland, Shelbi Meaux, Savannah Brooke Metoyer, Elisabeth Renee Paul, Megan Alise Saxby, Keoindra R. Sparrow, Brittany Louise Stratton Trahan, Pepper Temes Tutson

Process Technology: Dwight Barker, Jr., Trent Allen Bazinet, David Joseph Bellard, Joe Lee Bellue, Brett Benoit, Ashley Renee Bertrand, Aaron Billings, Paul Prescott Blanchard, Sherie A. Broussard, Alex Blaze Brown, Andrew Paul Bryan, Andrew Butzbach, Nicholas Cantu, Jett K. Champagne, Abby Chiasson, Stanley James Coleman II, Wendell R. Coleman II, Joshua Paul Comer, Owen Conner, Ashton Ray Cormie, Randall James Credeur, Jr., John Francis Dantoni, Kerry Michael Darbonne, Kurt Michael Dugas, Christopher J. Dykes, Tyler J. Falke, Brett P. Felio, Ethan Fontenot, James Fontenot, Austin D. Fults, Jacob Fults, Cameron G. Goodeaux, Kourtney Elizabeth Habetz, David Hardey, Jr., Sade Harmon, Adam Christopher Hathaway, John Hawkins, Joshua Haynes, Indira Yvette Hill, Andrew Michael Hollingsworth, Forrest C. Ivy, Jeremy Jason, James Jessen, Latisha Medina John, Mikah J. Jones, Wesley Gene LaSalle, Jr., Crystal A. Mallett, Ethan Marcantel, Diamond Meche, Brandy Letecia Monticello, Valencia Elizabeth Morel, Noah Morgan, Kathryn Leigh Morris, Stephanie Dawn Newman, Thanh Thuy Thi Nguyen, Sarah Alice O’Neil, Braesher M. Parker, Latravia Janee Peters, David Allen Pigno, Christopher Preatto, Andrew Alexander Prince, Jr., Morgan Rhorer, Scott Richard, Jr., Jazzmyne Jenea Rideau, Colby Rozas, Zachary Bryean Scheufens, Brandy Nicolette Sheridan, Hayward Y. Shirley, Barron Simon, Margaret M. Smith-Myers, Nathan C. Sonnier, Jon C. Spikes, Jessica Stallman, Ronald E. Stockman, Andrew Lee Sullivan, Marcus Thierry, Timothy Dewayne Thomas, Jeremy Wayne Trahan, Sheltren T. Tucker, Garrison Lee Worthington

Sterile Processing Technology: Christian J. Feneck, Celethia Denise Martin, Calie Raelin Pitre, Rhonda Guillory Singleton, Destyn Jewel Stewart

Surgical Technology: Victoria Brook Dubroc, Sarah Danielle Figueroa, Sara Maries Rozas, Tristan M. Suire, Roxanne Victorian

Vehicle Maintenance and Repair Technology: Althea Renea LeBlanc, Mauricio Martinez, Adam D. Mustian, Anthony Pope

Welding: Carlos Banuelos, Dylan Bartie, Lemark Isaiah Gibson, Isaiah Paul Simien

Leesville

General Apprenticeship Electrical Construction: Matthew Dominic Ceballos

Nursing: Brittany N. Ratliff

Process Technology: Patrick Lee Hinson

Longville

Business Administration: Alexis R. Forrestier

Criminal Justice: Grant Giffin Bailey

Culinary Arts: Brittany Michelle Felice

Industrial Electrical Technology: Jonah Levi Braden

Industrial Instrumentation Technology: Jonah Levi Braden

Nursing: Casey L. Cooley, Breann Lynne Fruge Stracener

Process Technology: Jacob M. Bergeaux, Chance Joseph Clark, Bradley Jones

Sterile Processing Technology: Stephen Clark Friend

Vehicle Maintenance and Repair Technology: Stephen Warren Fonteno

Merryville

Drafting and Design Technology: Marisa Carol Cooper, Kristopher R. Rodriguez

Industrial Electrical Technology: Carson Lynn Beard, Dawson Gage Robberson

Industrial Instrumentation Technology: Carson Lynn Beard, Dawson Gage Robberson

Process Technology: Miranda Leigh Dickerson

Moss Bluff

Business Administration: Courtney Leeann Smith

Gen Apprentice Electrical Construction: Brock Eric Deland

Information Systems Technology: Sean Christopher Simpson

Oakdale

Industrial Electrical Technology: Meaghan Rowe

Industrial Instrumentation Technology: Dustin Jordan, Kerklyn Andrew Mcgee, Meaghan Rowe

Practical Nursing: Bailee Willis

Oberlin

Business Administration: Austin Warren

Industrial Electrical Technology: Lane R. Patrick

Industrial Instrumentation Technology: Daris J. Fontenot, Christian B. Mccleon, Lane R. Patrick

Nursing: Alison Fontenot

Surgical Technology: Jenna Jenae Ashworth

Ragley

Business Administration: Jared P. Leibee, Rachel E. Pinch

Industrial Electrical Technology: Cohen C. Gray

Industrial Instrumentation Technology: Grant Cunningham, Cohen C. Gray

Nursing: Cassidy Gail Lawson

Practical Nursing: Celise F. Lafleur

Process Technology: Kelsi L. Moon, Tylin Kyane Warden

Rayne

Criminal Justice: Karon Elizabeth Traore

Practical Nursing: Lindsey R. Brignac, Samantha Marie Reed

Reeves

Industrial Electrical Technology: Bryce K. Dunnehoo, Chad J. Pate

Industrial Instrumentation Technology: Bryce K. Dunnehoo, Chad J. Pate

Roanoke

Nursing: Sedonia B. Menard

Sterile Processing Technology: Dezrick C. Haley

Welding: Zachary Dale Vincent

Singer

Process Technology: David L. Prather

Sterile Processing Technology: Reagan Brianne Daniels

Sulphur

Accounting Technology: Shelly Lynne Daigle, Brooklyn F. Fuselier, Sarah Goodrich, Madeline Clare LeBoeuf, Hannah Dale LeDoux, Brooklynn Lee Mitchell

Business Administration: Landon Michael Boutin, Payton Jewels Doucet, Amber Nicole Goins, Cherub A Goltzman, Kristy Lynn Gott, Sarah Rhiannon Griffiths, Bradey Douglass Levine, Isabella Thierbach, Taylin Michele Vidrine

Chemical Laboratory Technology: Jill Nicole Daigle, Dawn Dixon

Criminal Justice: Kayla Reneé Bartlett, Brittany D. Busby, Victoria Brooke Craiger, Christian Hope Guidry, Tao Jin

Drafting & Design Technology: Cade Cane Clement, Ty Joseph McKnight, Fallon Roussell, Brooke Allyse Stevens, Chase Wesley

General Apprenticeship - Electrical Construction: Joseph P. Brinkley, Brett A. Jaramillo, Mark Joseph Williams, II

General Studies: Rhett W Goodner, Lesly Ann Gully, Cydney Raé Hillard, Lindsey Michelle Johnson

Graphic Art: Cassidy Paige Guidry

Industrial Electrical Technology: Matthew Thomas Danahay, Garrison Collin Deshotels, Donald Raymond Lainez, Jr., Evan J. Meek, Carson R. Miller

Industrial Instrumentation Technology: Matthew Thomas Danahay, Garrison Collin Deshotels, Jace C. Gilbert, Donald Raymond Lainez, Jr., Evan J. Meek, Carson R. Miller, Garret Allen Voge

Information Systems Technology: William Caleb Dowling, Timothy Daniel Skero

Nursing: Jamie Lea Fontenot, Erica Heno, Johnny Martin Owens, Ciera Marie Perkins, Brianne Phillips , Ja-Meisha Roy, Taylin Michele Vidrine

Office Systems Technology: Madeline Clare LeBoeuf

Practical Nursing: Heather Acheson, Kristin Embry, Jacqueline Adele Gentry, Jaylee Nicole Googe, Sydney Nicole Guillory, Amity Denyce Lavergne, Kellie Leanna Whatley

Process Technology: Taylor Blake Arabie, James Cody Atherton, Matthew Ryan Booth, Logan E. Bourque, Krystal M. Cano, Tucker R. Clement, Nicholas M. Ebarb, Dawson K. Goodfriend, Leylani Jourdan, Nathan G. Lyons, Hunter J. Manard, Austin Daniel Nelson, Carter G. Qualls, Clint Reeves, Benjamin Royer, Hadyn Michael Stutes, Matthew Ellis Thompson, Joseph Wade Viator

Vehicle Maintenance and Repair Technology: Eric Durell Buchanan, Angie Marie Miller

Welding: Stephen A. Walker

Vinton

Nursing: Kailey René Ewing, Garth Raymond Jeter

Practical Nursing: Kristen Nicole Sonnier

Welsh

Business Administration: Stephen Gotreaux

Drafting and Design Technology: Karli E. Grady

General Apprenticeship Electrical Construction: Christopher Joseph Lewis

Industrial Instrumentation Technology: Joshua Cormier, Zachary J. Richard

Nursing: Doreen A. Lewis, Denika Celisha Zeno Savoy

Practical Nursing: Niaja Noel Jones, Hannah G. Mier

Process Technology: Joseph Cormier, Tarrel D. Pitre, Zachary Rome, Hunter Dale Roussell

Sterile Processing Technology: Whitney Rashelle Edwards

Vehicle Maintenance and Repair Technology: Lawrence Michael Gotreaux, Jamie Kyle Scharff

Westlake

Accounting Technology: Regan M. Rhodes, Kavon Reni Robbins

Business Administration: Kaylee Brooke O’connor, Kavon Reni Robbins, Taylor C. Townzen

Chemical Laboratory Technology: Kennedy Payton Sanders

Criminal Justice: Summer Lynn Stevens, Zoey Walters

Drafting and Design Technology: Logan Chase Havard, Kadee Hile

General Apprenticeship Electrical Construction: Benton Alexander Lejeune, Ryan Joseph Racca

General Studies: Alexander Scott Leach Potts

Graphic Art: Emily Mae Whittington

Industrial Electrical Technology: Christopher M. Darbonne, Alexander James Escamilla, Ryan Fournet, Jacob A. Leger, Andrew Reece Smith

Industrial Instrumentation Technology: Caleb Terrell Anderson, Christopher M. Darbonne, Alexander James Escamilla, Justin Foster, Ryan Fournet, Jacob A. Leger, Brayden Cole Winn

Nursing: Breanna Hope Benoit, Charles John Ellender, Jr., Shelby Gordon, Jennifer David Hamilton, Natasha Jeanette Ducote Meche

Office Systems Technology: Patrick Ryan Barnes

Process Technology: Ashley Michelle Dodge, Jonathon Doucet, Seth Bernard Howard, Dana Rachelle Jett, Cason Ray Page, Christie Pauley

Vehicle Maintenance and Repair Technology: Katelynn LeeAnn Kelly

