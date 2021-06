Residente de Lake Charles se vuelve viral en TikTok

Lake Charles, LA (KPLC) - Es un TikTok que seguramente te dará inspiración.

Kiah Mansell, una residente de Lake Charles, subiendo por Manitou Incline en Colorado.

“Decidí que sería divertido tomar pequeños fragmentos de video a lo largo del día para publicarlos para mi familia y amigos, y eso fue algo divertido en Facebook para que lo pudieran seguir”, dijo Mansell. “Al final del día, ensarté esos videos y los publiqué en mi TikTok, y simplemente explotó”.

Con alrededor de 419 mil likes y contando, el video sigue su viaje por Manitou Incline, una ruta de senderismo que gana unos 2,000 pies de altura.

Dice que hace seis meses no lo habría podido hacer.

“Bueno, en parte es debió a que pesaba alrededor de 35 libras hace seis meses, y entonces he estado en este viaje de pérdida de peso y viaje de salud”, dijo. “No me preocupan tanto los números en la escala, sino cómo se siente mi cuerpo en general y hacia dónde voy a largo plazo. Pero esas 35 libras definitivamente me habrían frenado o incluso me habrían detenido “.

Equivalente a unos 190 pisos, Mansell dice que la actitud determina la altitud.

“Es algo que el entrenador Franklin Shaw en la escuela que yo trabajo, Lake Charles Charter Academy, siempre dijo, la actitud determina la altitud”, dijo. “Si crees que puedes hacerlo, lo puedes hacer, puede que te lleve un tiempo, y definitivamente fui una tortuga haciendo esto, pero lo hice, y estoy muy orgulloso de mí mismo por hacerlo.”

Y aunque tenía familia y amigos que la animaban, ella dijo que en los momentos en los que tenía que salir adelante, se decía a sí misma: “un paso a la vez”.

“A veces también tenemos que hacer eso en la vida”, dijo. “Cuando las cosas se sienten demasiado grandes, solo tenemos que dar el siguiente paso y dejar de mirar a la cima, que parece increíblemente lejana”.

Y es con esa mentalidad en mente que llegó a la cima.

“He pasado por muchos cambios en la vida, al igual que mucha gente en Lake Charles ha pasado por muchos cambios en la vida el año pasado”, dijo. “Parte de ese cambio es que tuve que aprender a hacer las cosas por mi cuenta, y a estar solo de muchas maneras, y poder lograr algo que parece tan grande, realmente me impactó en ese momento, y me hizo sentir que no hay nada en este mundo que pueda impedirme lograr mis objetivos “.

Y Mansell se encuentra actualmente en un viaje a través del país visitando diferentes partes de los Estados Unidos.

Ella dice que espera que las personas reciban inspiración del video para hacer cualquier cosa difícil que estén enfrentando.

Copyright 2021 KPLC. All rights reserved.