COVID-19 in SWLA: June 11, 2021

LAKE CHARLES, La. (KPLC) - The Louisiana Department of Health updates COVID-19 numbers each weekday.

COVID-19 IN LOUISIANA

· 227 new cases.

· 10 new deaths.

· 285 patients hospitalized (4 more than previous update).

COVID-19 IN REGION 5

· 5 new cases.

· 3 new deaths.

· 15 patients hospitalized (1 more than previous update).

CALCASIEU (REGION 5)

· 0 new cases.

· 3 new deaths.

ALLEN (REGION 5)

· 1 new case.

· 0 new deaths.

BEAUREGARD (REGION 5)

· 3 new cases.

· 0 new deaths.

CAMERON (REGION 5)

· 0 new cases.

· 0 new deaths.

JEFF DAVIS (REGION 5)

· 1 new cases.

· 0 new deaths.

VERNON (REGION 6)

· 0 new cases.

· 0 new deaths.

OAKDALE FCC

· 2 active cases among inmates.

· 3 active cases among staff members.

