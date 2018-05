"Stayin' Alive 25" Participants

Reported by KPLC Staff

School librarians want to commend students & parents for the "Stayin' Alive with 25" program's continuous improvement.

The following students received "Stayin' Alive with 25" certificates during their schools' Honors Day Ceremonies.

Arnett Middle (66): Haylee Abbott, Tristan Adducci, Travis Ancelet, Byron Ashworth, Kameron Authement, Karla Authement, Hope Babcock, Robert Babcock, Katherine Ball-Bellard, Halie Beard, Benjamin Bergeron, Jacob Bergeron, Nicholas Boone, Abigail Branch, Keegan Briscoe, Malachi Bryant, Jarrett Buller, Kassondra Bult, Michell Burke, Niesha Carter, Da'Jshia Ceasar, Dylan Ciaccio, Brittany Coleman, Kassidy Conrad, Austin David, Haley David, Brandon Dawson, Whitney Deranger, Hayleigh Deshotel, Christopher Dickerson, Haley Dubroc, Courtney Encalade, Erin English, Aron Ewing, Tyler Ewing, Dustin Fasske, Ryan Feagin, Christopher Fontenot, Nathan Fontenot, Nicholas Fontenot, Tommy Foy, William Foy, Laportia Freeman, Morgan Fuselier, Ryan Galbreath, Kaily Glover, Scott Guillory, Cha'terra Hagger, Jake Hansbrough, Christy Harkins, Saralyn Hayes, Michael Hebert, Alexis Hodges, Destiny Holmes, Kennedy Jeffcoats, Hanna Jenkins, Rachel Jenkins, Tyler Johnson, Mary Jones, Ryan Jordan, Chaz Joubert, Jena Judalet, Macy Kellogg, River Langley, Ryan Lanham, Jerry Lanning, Alexi Lavergne, Joseph LeBlanc, Kristopher LeBlanc, Alexandria LeJeune, Katherine Leubner, Gregory Lewis, Da'Shauna Livings, Stephen Lockhart, Jordan Loftin, Robert Maddox, Shannon Maddox, Keyana Malbrough, Brittney Manuel, Johnathan Mark, Taylor Marse, Haley Marshall, Luke Matthews, Sayli Maynard, Christian McDonald, Chad McGee, Megan Meredith, Ariel Miller, Desiree' Miller, Jennifer Miller, Tyler Millsap, Shanna Monceaux, Elijah Myers, Courtney Newsom, Timothy Newsom, William O'Quain, Shelly Owens, Mary Parsons, Brady Patin, Jada Peltier, Jaylin Peltier, Bree-Ann Pettieway, Devin Pharris, Drake Rawles, Makale Reed, Ja'Marcus Remo, Faryn Rigmaiden, Jaylen Robinson, Kevin Robinson, Gregory Rogers, Carly Ryder, Christie Sanders, Natalie Sayas-Wasielewski, Jenna Schuck, Emily Seabaugh, Shannon Shepherd, Jacob Silliman, Carlee Simpson, Ashlyn Sims, Devonte Siverand, Devyn Spell, Aaron Stevens, Wyatt Stevens, Dane Suire, Aaliyah Tanner, Kalie Thibodeaux, Kerra Thomas, Stormy Thompson, Anthony Trahan, Brandon Trahan, Tyler Trahan, Kaitlyn Tunks, Gage Tupper, Tyler Vaughn, David Victory, Dale Vidrine, Meghan Whaley, Alexandra Widcamp, L'Kendra Wilrye, Desman Withers, David Wix, Trey Young, Tyler Young

Barbe HS (42): Floriana Addison, Yusra Alhajmoussa, Deonjoni Bernard, Brett Bolin, Trishaun Carter, Drue Collins, William Denny, Tramaine Fontenot, Bianca Fowler, Destani Fowler, Michael Freeman, Carlene Green, Sasha Guillory, Quamaine Handy, Willie Hill, Joshua Holton, Unysa Johnson-Polk, Anthony Lemelle, Lauren Leveque, Christopher Lockette, Christopher McCann, Desmond Mitchell, Joseph Morris, Kirstie Morris, Desiree Myrick, Mariah Neely, Kishan Patel, Brandon Pegues, Chelsea Rochester, Glenn Roe, Ryan Romero, Chastity Sandifer, Alexis Schuller, Rashera Sinegal, Lindsey Sirman, Ryan Stutes, Morgan Trahan, Dasmon Vallier, Joshua Webb, Philip Woodson, Marshall Wright, Andrew Zienow

Bell City (7): Chaselyn Ardoin, Sheree Ardoin, Antoinette Campbell, Jennifer Doland, Bradley Leger, Adreana McDaniel, Sydney Williams

DeQuincy Middle (61): Hali Abshire, Michael Addison, William Allen, Jacob Bagley, Joseph Bias, Ryan Breaux, Olin Browning, Christian Carter, Craig Chambers, Amber Clement, Adrian Cooks, Cheston Corbett, Joline Covert, Thomas Darson, Megan Davis, Nich DeVito, Jayce Dorman, Josh Dougay, Garret Dougharty, Blake Doyle, Wesley Ducote, Amanda Feith, Alyssa Fontenot, Conner Galley, William Hanson, Aaron Hollie, Andrew Holmes, Portia Hubbard, Chris Hydle, Karley Irwin, Chance Johnson, Jade Knight, Andrea Knott, Katelyn LaCombe, Mathew Legier, Kelsie Lenoir, Monica Miller, Caleb Mitchell, Travis Rawson, Victory Richardson, Jessica Rossetter, Baylee Royer, Chris Russell, Bailey Shay, Ben Musgrove, Shelby Myers, Kelsey Pierce, Megan Pinder, Kalynn Smart, Ta'ara Smith, Madison Snyder, Lauren Spears, Justin Stains, Kenzie Stevison, Jamee Stewart, Yahor Sukharutski, Lane Tolbert, Victoria Vandergriff, Trayvon Watson, Kyla Whitman, Joshua Windham

DeQuincy HS (25) : Joshua Banken, Mark Billiot, Coriena Brady, George Braneff, Raven Dixon, Coleen Edwards, Ramon Foye, Tristen Frazier, David Gillis, Robert Glass, Kayla Hamby, Thomas Hembree, Caitlin Kuyper, Jennifer Marshall, Trey Monceaux, Precious Moss, Kaci Mueller, Anthony Neenan, Erica Perkins, Tamerica Prescott, Sholanda Seeraille, Jhalyn Thomas, Alanna Wilhelm, Aaron Wing

Iowa HS (33) : Nicole Alfred, Devyn Ardoin, Misti Bergeaux, Justin Bolton, Keith Breaux, Keyanu Byrd, Ashlyn Cooke, Shaahida Crenshaw, Seth Danos, Dominique Fox, Alicia George, Desmine Goodly, Ariel Guillory, Onalee Hardee, Mariah Jones, Jadeha Mallett, Hannah Marshall, Janice Martin, Eric Menard, Anastasia Mestayer, Darion Mitchell, Ryan Moore, Albert Mouton, Kayla Nelson, Dylan Prudhomme, Jean Saucier, Tasha Scheuer, Emily Sittig, Mary Simon, Julia Vidrine, Faith Vincent, Irene Williams, Demetrius Young

LaGrange HS (16): Tyesha Franklin, Demond Gibson, D'Shonda Jones, Breanna Kline, Jerrica Landry, Aerion Latigue, Deanna LeBlanc, Terrance Martel, Jessica Meaux, Jacqueline Monceaux, Margie Moses, Brittni Naylor, Jana Preston, Tre Rideaux, Khrisanthia Rosette, Tamika Touson

LeBlanc Middle (26): Chance Ancelet, Lakyn Andrus, Logan Areno, Carylee Barnes, Kevin Carter, Brenton Cruz, Holli Dittmer, Bryley Doucet, Kristina Dowers, Stephanie Edwards, Kaleb Gibson Kaitlyn Guidry, Amos Hebert, Rosa Hilerio, Devin Johnson, Brantyn Labove, Elijah Parker, Jeffrey Reed, Olivia Reid, Jonathan Semien, Kaylee Smith, Megan Sonnier, Kimberly Suarez, Austin Touchette, Alexander Underwood, Travis Vincent

WW Lewis Middle (194): Davin Ackel, Rachel Allen, James Atherton, Calab Authement, Hunter Barrilleaux, Desmond Bellard, Jordan Benoit, Kelsie Benoit, Cody Benton, Rachel Berglund, Joseph Berry, Jordan Bilbo, Brittany Bird, Alexiss Boudreaux, Mallory Breaux, Jake Bridgers, Douglas Briggs, Jacob Brooks, Justin Broussard, Kelsey Broussard, Krista Broussard, Meagan Broussard, Delynsha Brown, Antonio Bruno, Destin Burnworth, William Burridge, Genie Burton, Austin Burum, Stephen Butler, Tisa Calabretta, Jacklynn Campbell, Raven Casteel, Alvin Caswell, Mickenzie Caswell, Tarmaine Celestine, Makenzie Chesson, Calee Cloutier, Emily Clyde, Michaela Coleman, Mitchalina Crawford, Joshua Crochet, Michael Crochet, Dan Daniels, Chance Davis, Cody Dennis, Kristan DeRoche, Garrett Deshotel, Jacob DeVille, Whitney DeVille, Brennen Dimas, Pamela Dion, Robert Dowling, Dalton Drake, Hunter Dubroc, Brennan Duhon, Jessica Duhon, Tucker Duhon, Victoria Duhon, Jobe Duraso, David Eccles, Elizabeth Evans, Adrienne Ferrier, Tiffany Filler, Noah Fincher, Jaclyn Fisher, Jeannette Fontenot, Michael Fournerat, Caitlyn Fruge, Michael Fruge, Kristen Fuselier, Devin Gaidosek, Karina Garcia-Capetillo, Chad Gardiner, Samuel Garton, Jessica Gatte, Sara Gilbert, Caden Gillard, Dylan Goodfriend, Katelin Goodfriend, Ranee Graham, Dalton Greenough, Courtney Guidry, Jeree Guidry, Ryan Guidry, Sydney Guidry, Chelsea Guillory, Huntington Guillory, Meagan Guillory, Zachary Guillory, Danae Gunter, Dusty Hale, Dustin Hardy, Joseph Hartstine, Hannah Hawkins, Cassidy Hayes, Nickolas Hebert, Dylan Henry, Sergio Higa, Harley Higginbotham, Andrew Hillman, Brooke Johnson, Dustin Johnson, Calvin Jonas, Kayla Jones, Samuel Killian, Christopher King, Courtney Kyle, Danielle Landry, Tyler Larsh, Sean Laughlin, Chandler LeBlanc, Kaytlyn LeBlanc, Alex Ledger, Carmen Leger, Jasmun Leger, Ethan Longnion, Shelby Loupe, Ryan Louviere, Kristofer Louvierre, Allyson Lyons, Amanda Lyons, Tiffany Lyons, Lauren Manuel, Tyla Manuel, Christian Marsh, Mackey Martarona, Allysa Martinez, Austin McCartney, Emily McCollough, Kaitlyn McFarland, Sarah McFarland, Tiffany McFatter, Cody McGowan, Breanna McKenzie, Justin McMichael, Jade McNeil, Benjamin Miller, Sarah Miller, Latisha Montgomery, David Morgan, Alexandra Morris, Colby Navarre, Matthew Nelson, Daniel Norris, Trystan Oakman, Eric O'Blanc, Tyler O'Neil, Terrah O'Quinn, Coty Parker, Kaili Peloquin, Alexandra Porter, Halle Pruitt, Kerri Racca, Loryen Rainwater, William Ramsey, Adysen Ray, Domanique Rebardi, Logan Richard, Alexis Roberson, Tori Roger, Alyssa Ross, Taylor Sanford, Carlie Sasser, Katie Savoie, Alexis Sedano, Jacob Sharp, Tristan Simon, Shelby Smith, Tyler Sonnier, Brook Sorgee, Lauryn Spears, Amos Spell, Bryce Stewart, Shelby Suttle, Terran Sweeney, Richard Taylor, Taylor Terro, Carlee Theriot, Catrease Thibodeaux, Joycelyn Thornton, Joseph Toups, Jeb Trahan, Justin Trahan, Austin Vincent, Jason Waite, Raeleigh Whitfield, Michail Whitt, Bethany Wilkinson, Lance Williams, Emily Wolbrink, Evan Wong, Danielle Wright, Donna Wright, Ian Wyatt

Maplewood Middle (29 ): Ryon Abshire, Holly Ardoin, Tracy Baham, Gigi Brame, Alex Breaux, Alexandra Broussard, E'Lea Cahoon, Victoria Cart, Maddie Danahay, Madison DeJean, Cullen Elder, Madison Ezernack, Erica Fisher, Megan Gomes, Mikaela Hager, Dionna Henry, Sarah Hillebrandt, Caleb Holder, Nychollas Jasmine, Nicholas Latour, Paige Mansell, Emilie McPherson, Kenneth Morris, Quinton Pappillion, Rachel Rust, Shelby Scott, Malvin Singh, Desiree Vincent, Haley Wall,

Molo Middle (34): Andre' Brown, Kennedy Buck, Chaundrica Captain, Cameron Carter, Ashley Cherry, Tevin Davis, Dionte Dixon, Howard Guillory, Noah Guillory, Desirae Harris, Anthony Henderson, Danielle Henderson, Breanna Jolivette, KaDeisha Jones, Shamika Landry, Marisela Lavergne, Jonathan Lemelle, A'Donta Lewis, Shawda Love, Jordan Malbreaux, Kristen Mathieu, Diandre Matthews, Kaela Miller, Eric Payne, Shaequanna Payne, Greg Perkins, Megan Price, Terrell Rideau, Dorleone Scott-Anderson, Xavier Sias, Kayla Simmons, Christian Styles, Terrance Tunwar, Armond Zambrano

Moss Bluff Middle (20): Kade Cryar, Jacob Decker, Zach DeFelice, Colby Duhon, Kenton Franks, Katelyn Gaspard, Abbie George, Mary Beth Glass, Jordan Holcomb, Chandler Jones, Michael Koppenhagen, Anna Lemke, Candace Manuel, Corine McInnis, Jesse Morris, Katlyn Smith, Alyssa Soileau, Cody Sonnier, Kennedy Wong, Jessica Zirkle,

Oak Park Middle (93): Jada Aaron, Dominque Anderson, Amber Babineaux,

Jason Barker, Christopher Beamon, Sydney Bernard, Da'monique Brents,

Marquise Broussard, Zachary Brown, George Burdette-Turner, Marshadee Bushnell,

Alethia Celestine, Kiara Celestine, Shelby Chaddick, Jami Collins, Markeeta Collins,

Anthony Dantley, Jasemine Dominque, De'Ja Doucet, Lydia Doucet, Dena Dupsky,

Marquisha Esclovon, Kenneth Espree, Destine Fields, Kaitlyn Fondel, Jarreth Fontenot,

Monica Fontenot, Ashley Francis, Jessica Froe, Charlesha Galentine, Benjamin Granger,

Kechawana Green, Elizabeth Guillory, John Guillory, Marshawna Guillory, Torhiana Guillory, Jamerv Hale, Amanda Hanagriff, Alexis Hanchett, Shree Hokes, Darrien Holland, Patrick Holmes, Meagan Howard, Dominique Hutcherson, Ebony Jefferson,

Demonte Jenkins, Moriah Jones, Ireal Jordan, Natore Joseph, Briana Kirkwood,

Chelsea Lafanette, Alexus Lafayette, Mariah Landry, Tyler Landry, Lacitta Lavergne,

Mirena Lavergne, Dewayne Lewis, Shaquille Malbrough, Ellen Malveaux, Ishia Malvo,

Hero McIntyre, Donovan Mckay, Diamond Meche, Donovan Mitchell, Jazmanhequa Moore, Ebone Myles, Duy Nguyen, Minh Nguyen, Eddie O'Brein, Brandon Ozane,

Brian Ozane, Monique Pagan, David Paquette, Shetaya Powell, Diondre' Prince,

Logan Richard, Maurius Rideaux, Tre' Rigmaiden, Alexa Rolax, Jalaysha Sam,

Charles Shell, Hillary Simien, Carlos Sosa, Justin Spikes, Jaylin Stewart, David Taylor,

Robert Wadzeck, Zeadrick Williams, Amber Woods, Kigalie Woods, Alexis Wright,

Yanique Young

Reynaud (12): Brionna Guillory, Shaquille Guy, Robert Hendrix, Tyler LaChapple, Alyssa Landry, Jannika Lewis, Carlpreshia Manuel, Evelyn Muse, Andrea Sharp, Lyric Shepard, Jasmine Siverand, Fredreka Thomas

Sam Houston HS (13): Rachael Albritton, Olivia Bonner, Jenee' Cassidey, Aaron Cole, Hannah George, Stephanie Klasen, Sabrina Lagory, Susan LeBert, Kolby LeJeune, Nikki Powell, Celesta Richard, Stuart Taylor, Ruby Workman,

Starks HS (17): Travis Allen, Hannah Barrow, Callie Berwick, Kyra Brandon, Hallie Brown, Warren Clark, Lexie Cryer, Joanna Gibson, Melissa Heffron, Brennon Husband, Brett Husband, Kassie Hyatt, Madison Jones, Riley Martinez, Devin Norris, Courtney O'Banion, Linda Walker

Sulphur 9th (61): Richard Aldridge, Lacey Blount, Deborah Boudreaux, Casey Brooks, Taylor Brooks, Brandon Broussard, Dentzel Brown, Taylor Brown, Darcy Campbell, Courtney Childers, Kenneth Cole, Kelsey Comeaux, Chelsey Dean, Dylan Deville, Eric Dickinison, Katherine Doucet, Candice Downs, Dellena Fontenot, Forrest Fontenot, Jessica Fruge, Shaunice Gasaway, Maggie Giles, Dusti Guidry, Christopher Guillory, David Hanagriff, Lauren Hansen, Brandon Heath, Andrew Higginbotham, James Higginbotham, Cayla Hoeflicker, Christina Jones, Zackary Kibodeaux, Shelby Kowarsch, Summer LeBlanc, Brittanie Manuel, John Marshall, Shawn McDaniel, Amanda Moore, Tomi Moran, Brittny Morgan, Laci Oakman, Joseph Ortego, Elise Pago, Bethany Parker, Lacey Pousson, Paige Pritchett, Candace Ray, Aaron Rennier, Victoria Ryan, Rose Spell, Toma Stubbs, Willamena Tate, Garrett Tomplait, Christopher Trahan, Tyler Truett, Chad Vincent, Joshua Vincent, Kesha Vincent, Shannon Weeks, Amanda Wright, Javonte Wright

Sulphur HS (23) : Mea Arnold, Allison Bishop, Phillip Bradley, Robin Bumgarden, Rabeka Chaisson, Ashonta Chambers, Jared Constance, Taylor Cormier, Robert Dalton, Madeline Gibson, Aaron Laughlin, Ashley Lebleu, Kannitra Ledoux, Steven McGee, Morgan Mullican, Abbi O'Connor, Rebecca Owens, Philip Petersen, Jada Porter, Gabriel Shipp, Kathryne Tillman, Savannah Todd, Jimmy Williams

Vinton Middle (53): Whitney Adams, Kateln Ancelet, Michael Ancelet, Jessica Ardoin, Erica Beasley, Jeren Bergeron, James Bingham, Mecca Brister, Hayln Brock, Kelsi Brooks, Macie Chesson, Madelyne Coyle, Elizabeth Demarest, Blade Evans, Jefferee Evans, Hunter Exline, Daniel Fontenot, Dillon Fontenot, Zach Frederick, Colt Gilbert, Lexie Gilbert, Clinton Gorden, Taylor Gorden, Ashley Gragg, Kacen Gragg, Chance Heath, Joshua Hill, Anthone Hillery, Riley Istre, Damien Johnson, Shelby Maples, Belle McMillian, Layton Mitchell, Alexis Moore, Cory Mornic, Lacie Mutton, Amy Nguyen, Dakota Porter, Brittany Pratt, Tyler Pruett, Johnny Raney, Celeigh Rodgers, Khaleelah Ross, Tommy Rush, Jude Simon, Laura Smith, Devon Stine, Connie Trahan, Zane Turner, Bret Vice, Chad Walker, Jimmy Welsh, Harley White,

Vinton HS (17): Hali Bonsall, Amanda Hansen, Kellie Heath, Holley Hooker, Brittany Huff, Jessica Johnson, Baylea Jones, Heather Lantier, Tyler Maples, Jacinda Monceaux, Joshua Owen, Adam Pharr, Michael Pickett, Clinton Schaefer, Chastity Swinburn, Monique Tillman, Emily Walter

Washington-Marion HS (10): Chere Alfred, Whitney Bowers, Christian Dunbar, Roman Guillory, Shaquille Guillory, Tasha Malbrew, Kimberly Mitchell, Rachel Simpson, Shanekeia Tezeno, Irene Williams

JI Watson Middle (81): Carrin Arceneaux, Leigha Ardoin, Victor Arrintgon, Victoria Bellard, Jace Bolton, Stefani Bourque, Brittany Broussard, Sam Buller, Tanner Buller, Nick Burnett, Hannah Chesson, Kelsey Chesson, Andrew Citizen, Devan Corbello, Shane Danos, Macy Davis, Michael Derouen, Carley Deshotel, Bryana Domingue, Clayton Doucet, Shawn Duhon, Alice Edmaiston, Michael Elliott, Alex Ezell, Lauren Firmin, Bryce Fontenot, Julia Gilland, Nataly Gonzalez, Miaiah Hardin, Desiree Hebert, Zach Hebert, Terrence Hicks, Daniel Hooper, Natalie Irwin, Brian Johnson, Lisa Johnson, Maggie Jones, Quince Landry, Allison Lee, Brianna Lee, Celeste Lee, Austin Leger, Kammi Long, Allen Lormand, Marissa Manuel, Chloe Marshall, Mackenzie McDaniel, Jacey Miller, Scott Miller, Shelby Miller, Christian Muse, John Muse, Kim Myers, Dylan Myrick, Lawrence Nash, Angelica Nunez, Jon Ogea, Isaac Omlor, Sam Pappillion, Alison Peloquin, Kim Pete, Torie Powers, Ryan Regan, Emilee Richey, Joey Romero, Ghreason Shields, Montana Soileau, Cassidy Sonnier, Reatha Strickland, Austin Theriot, Ashlee Thierry, Cody Trahan, Garrett Trahan, Taylor Turnbull, Hunter

Veillion, Lexie Victorian, Briana Vital, Kail Wade, Chris Walters, Jeremy Williams, Elizabeth Wulf,

SJ Welsh Middle (213): Uzair Abbasi, Quincy Adams, Hammad Akram, Brionne Alfred, Jhavvonne Alfred, Julius Alfred, Aden Angerstein, Jordan Ardoin, Alexandrea August, Damien Batiste, Austin Bauer, William Bell, Blane Bellard, Garrett Berlin, David Bertrand, Regan Bertrand, Kahlyi Bilbo-Montgomery, Joseph Bourque, Charah Boutte, Alivia Braxter, Destin Bray, Dwayne Brisco, Chante Brooks, Tristin Broussard, Jennifer Brown, Kernica Brown, Haley Bryan, Tyler Buice, Quinn Burkhalter, Randall Carrier, Austin Carter, Bryce Carter, Christopher Castro-Lebron, Steven Castro-Lebron, Alexsa Ceasar, Shavonte' Celestine, Cole Chavez, Evonta Chavis, Miracle Chretien, Tia Citizen, Erron Clark, Madison Claudel, Donovan Comeaux, Shyla Comeaux, Alexander Como, Haley Corman, Victoria Cormier, Zana Cornett, Wendell Cox, Bailey Crochet, Timothy Cutrera, Kaylon Davis, Cierra Dawkins, Jude Derise, Aunya Deville, Kameron Deville, Noemie Dionne, Tiffany Do, Corey Douglas, Kiara Duncan, Hayden East, Kieshawna Fisheser, Austin Fontenot, Chelsea Fontenot, Jaila Fontenot, Jalen Fontenot, Jamarkus Fontenot, Jessica Fontenot, Madeline Foreman, Leonard Francis, Raven Francis, Nekeia Francois, Kimberly Frank, Shaquille Freeman, Anissa Frields, Katreanna Frields, Hannah Gibbs, Tarez Giles, Deonte' Goodley, Ronald Goodly, Gavin Grandchampt, Rebecca Gray, Bobby Green, Craig Green, Brianna Griffith, Cody Farris Guerrero, Chase Guillory, Justin Guillory, Morgan Guillory, Allison, Haley, Jaquavia Hall, Torhiana Haydel, Holly Hayden, Albert Hayes, Jennifer Hebert, Julius Holloway, Norma Holloway, Alex Hypolite, Austin Istre, Jeffrey Jackson, Horace Jason, Donald Jeanise, Jr., Austin Johnson, Dillon Johnson, Ivana Johnson, Terrineka Johnson, Briauna Jolivette, Donald Jones, Steven Jones, Tramia Joseph, Cheyenne Kallsen, Bryce Kingsley, Caitlyn Kudrecki, Bradley Lamar, Brianna Lambert, Michon Landry, Nicholas Landry, Ryan Landry, Hoa Le, Kevin Le, Jonovan Levias, D'Amond Lewis, James Lezine, Adam Liliedahl, Cody Lognion, Lucas Lognion, Hailey Louviere, Tia Love, Christian Luciani, Rohan Maharaj, Dustin Mallet, Alyssa Malveaux, Andrea Manuel, Philip Marcantel, Alexis Martin, Robert Matte, Ashley McClain, Nancy McClinton, Emily McElveen, Stephanie McGehee, Caleb McPayne, Cecilia Mele, Lacey Miller, Megan Miller, Quintessa Mitchell, Kendul Moore, Joel Moreaux, Tristan Morgan, Donovan Morris, Kaitlyn Morris, Katie Ortego, Hannah Pauley, Ijah Pearson, Shawna Pearson, Destinee Perry, Grant Phillips, Brooke Pousson, Dewayne Prudhomme, Shondrika Prudhomme, Alexis Quinton, Gloria Ramirez, Cody Reed, Jordan Reed, Meghan Richard, Patrick Richard, Leo Rideaux, Calvin Robert, Bllayne Robinson, Caleb Robinson, Payton Romero, Bobby Saicharoen, Kaylon Sampson, Macey Sandifer, Hannah Savant, Keyoshia Scott, Shasady Shannon, Brandon Sias, Earl Sims, Yalara Sims, Kourtney Sittig, Kandace Skipper, Devin Smith, Ethan Smith, Katherine Smith, Jonathan Soileau, Kevin Spell, Deven Stanley, Marjorie Sterline, Fayth Stevens, Laken Stutes, Aneela Swati, Alexandra Taylor, Joshua Taylor, Dwayne Thibodeaux, Donovan Thierry, Breanna Thomas, Treylan Thomas-Richard, Chase Thurston, Dylan Todd, Arnetia Trapp, Courtney Vallery, Victoria Vanover, Laurence Vinson, Tyren Wannage, Logan Watkins, Devin Whitaker, Kennedie Wilkerson, Kimberly Wilson, Sakortlyn Winbush, E-Lexis Word, Jorel Young,

Westlake HS (4): Breanna Carrier, Eric Carrier, Joshua DeRanger, Ashley Phillips