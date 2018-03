TDL: Week-by-week football schedules for Southwest Louisiana teams

The following is the team-by-team football schedules for all schools in Southwest Louisiana. Game dates and times are subject to change.

The following is the team-by-team football schedules for all schools in Southwest Louisiana. Game dates and times are subject to change.

WEEK 1



The following is the week-by-week football schedule for all schools in Southwest Louisiana. Game dates and times are subject to change.Kinder 40, Elton 16; Vinton 35, Abbeville 0; Merryville 42, Rosepine 20; South Cameron 19, Gueydan 12.Barbe 29, Washington-Marion 0; Sam Houston 45, St. Louis 23; St. Thomas More 43, Sulphur 26; DeRidder 23,Westlake 20; Buckeye 27, Leesville 21, 2OT; Notre Dame 24, LaGrange 14; Oberlin 32, Iota 12; Iowa 20, Erath 3; Jennings 36, St. Martinville 8; South Beauregard 38, DeQuincy 12; Welsh 37, Oakdale 22; Pickering 48, Mamou 13; Hamilton Christian 20, Lake Arthur 6; Basile 35, Sacred Heart 7; East Beauregard 26, LaSalle 20, OT; Ascension Episcopal 28, Grand Lake 0.

WEEK 2

Sam Houston 43, Washington-Marion 18; St. Louis 42, Abbeville 0; East Beauregard 14, Pine Prairie 0.Barbe 34, LaGrange 6; Holy Cross 34, Sulphur 27; DeRidder 27, Natchitoches Central 9; Many 33, Leesville 7; St. Edmund 42, Iota 6; Iowa 25, Woodlawn-Shreveport 8; Jennings 31, Eunice 14; South Beauregard 26, Rosepine 0; Westlake 17, Crowley 14; Oakdale 48, Avoyelles 38; DeQuincy 28, North Caddo 7; Kinder 34, Oberlin 12; Lake Arthur 28, Delcambre 8; Elton 32, Vinton 28; Vermilion Catholic 32, Welsh 26; Basile 16, Ville Platte 6; Grand Lake 28, Gueydan 0; St. Mary 16, Hamilton Christian 8; Mamou 33, South Cameron 0.Pickering 53, Merryville 16.

WEEK 3

Kinder 47, Oakdale 20; DeQuincy 28, South Cameron 0; Oberlin 26, Rosepine 24.West Monroe 50, Barbe 14; Sam Houston 36, Westlake 7; Sulphur 26, Washington-Marion 0; Leesville 41, Menard 10; University Lab 27, LaGrange 26; Jennings 21, DeRidder 14; West Feliciana 28, St. Louis 21; Iowa 27, Tioga 14; East Beauregard 20, Bunkie 7; Elton 26, Delcambre 20; Lake Arthur 30, Iota 16; Hamilton Christian 26, Lafayette Christian 13; Vinton 42, Merryville 12; Pickering 43, Grand Lake 8; South Beauregard 30, Welsh 28; Basile 42, St. Edmund 20.

WEEK 4

Hamilton Christian 39, South Cameron 7.Welsh 35, Iota 0; Pickering 35, DeQuincy 8.Carencro 35, Barbe 21; Sam Houston 45, Comeauyx 7; Sulphur 34, New Iberia 28.Rayne 28, Washington-Marion 21.Basile 29, Merryville 6; East Beauregard 14, Oberlin 12; Elton 36, Grand Lake 14.South Beauregard 18, DeRidder 7; Leesville 34, Winnfield 21; Calvary Baptist 35, LaGrange 6; Kaplan 28, Iowa 14; Plaquemine 49, Jennings 47; Notre Dame 34, St. Louis 3; Kinder 21, Westlake 0; Oakdale 14, Ville Platte 0; Lake Arthur 34, Rosepine 0; Vinton 39, Pine Prairie 13.

WEEK 5

Elton 60, Oberlin 54 (2OT); East Beauregard 38, Merryville 0.South Beauregard 20, Lake Arthur 0; Welsh 42, Rosepine 0.: Barbe 17, Acadiana 14; Sulphur 21, Sam Houston 7.LaGrange 36, Rayne 20; Washington-Marion 26, Eunice 20.Hamilton Christian 22, Basile 8; Grand Lake 28, South Cameron 21.DeRidder 26, Southwood 21; Pineville 22, Leesville 17; Kinder 53, Iota 0; White Castle 44, Iowa 26; Jennings 41, Winnfield 14; Marksville 28, St. Louis 21; Patterson 27, Westlake 23; Oakdale 28, DeQuincy 20; Vinton 34, Pickering 27.

WEEK 6

Kinder 55, Lake Arthur 14.Sulphur 42, Carencro 31; Barbe 27, Lafayette 20; Sam Houston 37, New Iberia 34, OT.Leesville 21, DeRidder 6.LaGrange 43, Eunice 6; Crowley 22, Washington-Marion 21.Iowa 44, Iota 6; St. Louis 38, Jennings 30; South Beauregard 34, Westlake 14.Menard 42, Rosepine 6; Many 54, Pickering 7; Oakdale 34, Bunkie 13.DeQuincy 40, Mamou 0; Welsh 30, Vinton 12.Basile 33, South Cameron 0; Hamilton Christian 28, East Beauregard 20; Oberlin 46, Grand Lake 14; Elton 56, Merryville 32.

WEEK 7

LaGrange 43, Crowley 24.Westlake 42, Iota 13.Basile 56, Grand Lake 14.Barbe 33, New Iberia 9; Carencro 42, Sam Houston 28; Acadiana 35, Sulphur 20.DeRidder 51, Bolton 23; Leesville 55, Grant 0.Washington-Marion 26, Beau Chene 14.Iowa 24, St. Louis 10; Jennings 26, South Beauregard 19.Pickering 28, Oakdale 26; Many 41, Rosepine 0.Lake Arthur 30, DeQuincy 28, OT; Kinder 40, Vinton 14; Welsh 55, Mamou 0.Hamilton Christian 33, Elton 28; Oberlin 46, Merryville 14; East Beauregard 30, South Cameron 0.

WEEK 8

Friday, Oct. 24 — DISTRICT 3-5A: Barbe 50, Comeaux 37; Acadiana 28, Sam Houston 21; Sulphur 42, Lafayette 35. DISTRICT 3-4A: DeRidder 47, Grant 13; Leesville 34, Tioga 12. DISTRICT 4-4A: LaGrange 43, Beau Chene 3; Washington-Marion 58, Opelousas 7. DISTRICT 4-3A: Jennings 34, Iota 6; Iowa 59, Westlake 41; St. Louis 45, South Beauregard 20. DISTRICT 3-2A: Oakdale 27, Rosepine 22; Pickering 21, Bunkie 14. DISTRICT 4-2A: Kinder 37, DeQuincy 20; Welsh 28, Lake Arthur 14; Vinton 40, Mamou 19. DISTRICT 4-1A: Basile 13, East Beauregard 12; Elton 43, South Cameron 25; Merryville 32, Grand Lake 20; Hamilton Christian 34, Oberlin 14.

WEEK 9

Bunkie 35, Rosepine 21.Lake Arthur 52, Mamou 28.Hamilton Christian 39, Merryville 6.

Friday, Oct. 31 — DISTRICT 3-5A: Barbe 42, Sulphur 27; Sam Houston 42, Lafayette 21. DISTRICT 3-4A: DeRidder 24, Peabody 16, OT; Leesville 65, Bolton 27. DISTRICT 4-4A: LaGrange 46, Opelousas 2. DISTRICT 4-3A: South Beauregard 45, Iota 14; Iowa 18, Jennings 17; St. Louis 31, Westlake 13. DISTRICT 3-2A: Many 45, Oakdale 27; Menard 46, Pickering 0. DISTRICT 4-2A: DeQuincy 36, Vinton 0; Kinder 34, Welsh 13. DISTRICT 4-1A: Basile 48, Elton 20; East Beauregard 49, Grand Lake 6; Oberlin 58, South Cameron 16. NON-DISTRICT: Washington-Marion 41, Carroll 14.

WEEK 10

WEEK 11

St. Louis 30, Iota 0.Merryville 36, South Cameron 19.Barbe 47, Sam Houston 44; Sulphur 27, Comeaux 7.DeRidder 42, Tioga 28; Peabody 76, Leesville 56.LaGrange 49, Washington-Marion 12.South Beauregard 26, Iowa 13; Jennings 41, Westlake 21.Menard 59, Oakdale 26; Pickering 39, Rosepine 0.Welsh 56, DeQuincy 0; Kinder 32, Mamou 18; Vinton 42, Lake Arthur 20.Basile 29, Oberlin 8; East Beauregard 36, Elton 14; Hamilton Christian 40, Grand Lake 8.East Ascension 52, Sulphur 14; West Monroe 49, Sam Houston 21; Barbe 14, Dutchtown 10.Lutcher 41, DeRidder 14; Franklinton 34, Washington-Marion 0; Rayne 36, Leesville 22; LaGrange 50, Fair Park 20.South Beauregard 34, Avoyelles 14; West Feliciana 34, Westlake 6; Donaldsonville 24, Iowa 13; Jennings 31, Miller-McCoy Academy 12.Lake Arthur 24, Ferriday 12; Pickering 37, DeQuincy 20; Oakdale 42, Bunkie 24; Delcambre at Vinton; Winnfield 41, Welsh 34; Kinder 42, North Caddo 0.Montgomery 40, Merryville 28; Elton 55, Northwood-Lena 20; LaSalle 34, South Cameron 0; Oberlin 46, Grand Lake 16.Ascension Episcopal 26, Hamilton Christian 21.

St. Louis 31, Thomas Jefferson 21

WEEK 12



Mandeville 24, Barbe 21.Landry-Walker 46, LaGrange 7.Rayville 44, South Beauregard 26; Jennings 21, North Vermilion 18.Many 41, Lake Arthur 6; Northeast 24, Pickering 15; East Feliciana 50, Oakdale 19; Vinton 20, Winnfield 14, OT; Kinder 37, Pine 6.White Castle 64, Elton 36; Basile 38, LaSalle 13; Kentwood 46, Oberlin 16; East Beauregard 43, Logansport 26.University Lab 61, St. Louis 21.

WEEK 13

Amite 31, Jennings 7.Sterlington 52, Vinton 28; Kinder 42, Springfield 14.Kentwood 40, Basile 18; Haynesville 14, East Beauregard 0.

WEEK 14

Kinder 35, Sterlington 14

WEEK 15

Many 22, Kinder 15.