Barbe Bucs baseball playoff history

The following is the playoff history for the Barbe Bucs baseball team.

The Bucs have won seven state titles (1998, 2000, 2001, 2006, 2008, 2012, 2014) and have played in the state title game nine times.

Barbe Bucs Playoff History

* -- state championship.

1996 (5A) — Jesuit 12, Barbe 8 (Bi).

1997 (5A) — Neville 8, Barbe 7 (Bi).

*1998 (5A) — Barbe 8, Ruston 4 (Bi); Barbe 12, Airline 4 (Reg); Barbe 3, Catholic-Baton Rouge 2 (QF); Barbe 10, Belaire 2 (SF); Barbe 8, Salmen 5 (F).

1999 (5A) — Barbe 16, Byrd 9 (Bi); Barbe 5, Southwood 2 (Reg); Barbe 10, Thibodaux 3 (QF); Barbe 6, Rummel 1 (SF); West Monroe 6, Barbe 5 (F).

*2000 (5A) — Barbe 11, John Ehret 0 (Bi); Barbe 4, West Monroe 1 (Reg); Barbe 3, Southwood 0 (QF); Barbe 10, Covington 2 (SF); Barbe 6, Rummel 0 (F).

*2001 (5A) — Barbe 11, Ruston 1 (Bi); Barbe 9, Denham Springs 7 (Reg); Barbe 1, Evangel 0 (QF); Barbe 7, Hahnville 6 (SF); Barbe 6, St. Amant 5 (F).

2002 (5A) — Barbe 10, Central Lafourche 3 (Bi); Barbe 7, Hahnville 1 (Reg); Barbe 7, East Ascension 1 (QF); Barbe 6, Rummel 5 (SF); Jesuit 2, Barbe 1 (F).

2003 (5A) — Barbe 6, Airline 3 (Bi); Barbe 2, Ouachita 1 (Reg); Barbe 8, East Jefferson 2 (QF); Destrehan 3, Barbe 1 (SF).

2004 (5A) — Barbe 9, Airline 5 (Bi); Denham Springs 11, Barbe 6 (Reg).

2005 (5A) — Barbe 2, Woodlawn-Baton Rouge 1 (Bi); Destrehan 4, Barbe 0 (Reg).

*2006 (5A) — Barbe 7, Covington 1 (Bi); Barbe 5, Ruston 1 (Reg); Barbe 5, West Monroe 4 (QF); Barbe 7, Rummel 4 (SF); Barbe 2, Sulphur 1 (F).

2007 (5A) — Barbe 10, H.L. Bourgeois 0 (Bi); Barbe 9, Ruston 1 (Reg); St. Amant 5, Barbe 0 (QF).

*2008 (5A) — Barbe 14, West Jefferson 1 (Bi); Barbe 3, Hahnville 0 (Reg); Barbe 10, Ponchatoula 2 (QF); Barbe 8, Airline 7 (SF); Barbe 7, Jesuit 5 (F).

2009 (5A) — Barbe 10, South Lafourche 0 (Bi); Barbe 3, Captain Shreve 2 (Reg); Barbe 6, Rummel 3 (QF); Northshore 11, Barbe 10 (SF).

2010 (5A) — Barbe 5, Westgate 4 (Bi); Barbe 10, Northshore 5 (Reg); Barbe 5, Central-Baton Rouge 2 (QF); Lafayette 6, Barbe 5 (SF).

2011 (5A) — Barbe 10, Archbishop Rummel 5 (Bi); Barbe 10, St. Thomas More 0 (Reg); Jesuit 2, Barbe 1 (QF).

*2012 (5A) — Barbe 8, New Iberia 0 (Bi); Barbe 5, Catholic 3 (Reg); Barbe 2, Dutchtown 1 (QF); Barbe 4, Jesuit 1 (SF); Barbe 3, Archbishop Rummel 2 (F).

2013 (5A) — Barbe 10, Pineville 0 (Bi); Barbe 4, Covington 0 (Reg); West Monroe 13, Barbe 4 (QF).

*2014 (5A) — Barbe 11, Grace King 0 (Bi); Barbe sweeps Sulphur in best-of-three series (Reg); Barbe sweeps Catholic-Baton Rouge in best-of-three series (QF); Barbe 2, St. Amant 0 (SF); Barbe 7, Live Oak 1 (F).